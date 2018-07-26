استطلاع: الجزيرة الأكثر إثارة في العالم (صور)

أعلن منشور "Travel & Leisure" عن نتائج استطلاع السياح السنوي، حيث تبين أن السياح يعتبرون جزيرة جافا في إندونيسيا أفضل جزيرة في العالم.

وجاء في المنشور: "يفضل السياح جزيرة جافا للشلالات والبراكين والشواطئ ذات الرمال البيضاء، فضلا عن المعابد القديمة والخدمة الممتازة في الفنادق".

وحصلت الجزر الإندونيسية، بالي ولومبوك، على المرتبة الثانية والثالثة، وأغلق الترتيب الخمس الأوائل، جزر المالديف وأوكلاند الوسطى في نيوزيلندا.

كما ضمت المراكز العشرة الأولى جزيرة بالاوان في الفلبين، وجزيرة موريشيوس في جمهورية موريشيوس، وجزيرة سيبو في الفلبين، وجزيرة باروس في اليونان وجزيرة تاسمانيا في أستراليا.