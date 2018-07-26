بالصور... نجمة "إنستغرام" الأغلى في العالم

احتلت نجمة الواقع، كايلي جينر، المرتبة الأولى بين المشاهير "الأغلى" في إنستغرام، متخطية كيم كارداشيان وكريستيانو رونالدو وسيلينا غوميز، فكل منشور على حسابها يكلف حوالي مليون دولار.

أحرزت كايلي جينر، البالغة 21 عاما وهي الأصغر في عائلة كارداشيان — جينر، في المرتبة الأولى في تصنيف Instagram Rich List 2018، وأي شخص يرغب في الترويج لمنتجاته على حسابها يجب أن يدفع مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح جينر واحدة من أصغر المليارديرات في العالم. ونشر التصنيف في مجلة فوربس. ووفقاً لهذا المنشور، فإن كايلي جينر لديها إمبراطورية تقدر قيمتها "عند الحد الأدنى" بـ 900 مليون دولار، وهذا بعد ثلاث سنوات من تأسيس شركة مستحضرات تجميل باسمها، ويرجع نجاحها إلى علاج يهدف زيادة حجم الشفاه.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 22 Июл 2018 в 8:31 PDT

مع أن لديها سبعة موظفين فقط ، كايلي جينر أصبحت "نموذج جديد من المشاهير"، وكما يقول فوربس: "كل ما تفعله جينر لكسب كل هذه الأموال هو استخدام جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي".

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 9 Июл 2018 в 2:39 PDT

وكانت كايلي جينر، التي لم تعد تضخم شفتيها اليوم، قد أعلنت عن ولادة طفلة في فبراير/شباط من المغني الراب ترافيس سكوت.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 23 Июн 2018 в 8:20 PDT

وبثت جينر بعد شهور من الصمت على الشبكات الاجتماعية، مدته 11 دقيقة يبين لحظات "رئيسية" من أمومتها، حيث بلغ عدد مشاهدو الفيديو 11 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط.

وقد وصفت مجلة "فوربس"، جينر، "أصغر ملياردير التي صنعت نفسها".

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 18 Май 2018 в 8:39 PDT

ومع ذلك تستمد جينر شهرتها من عائلة كارداشيان — جينر، فقد بدأت بالتصوير في تلفزيون الواقع منذ أن بلغت العشر سنوات.