شباب وشابات سعوديين يتحدثون عن ركوب الدراجات

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وفريق Herride رحلتها المكونة من 4 فتيات سعوديات المشاركات في مبادرة ركوب الدراجات العالمية (GBI) في أوروبا 2018م، جولة أوروبية على هامش السباق للتعريف بالمرض ودور المملكة في محاربته.

شارك بالسباق المئات من راكبي الدراجات ذوي الاهتمام المشترك، حيث سيتم قطع مسافة تزيد على 600 — 800 كلم خلال 7 أيام انطلاقا من غوتنبرغ في السويد ومرورا بفاربرغ وهامستاد وماريبو ولوبيك وعدة مدن أوربية إلى هامبورغ في شمال ألمانيا؛ للمساهمة بنشر حسابات الجمعية ودعم الجمعيات الخيرية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أول مسابقة نسائية لكرة القدم في السعودية

وسيقوم الفريق بالتعريف بالجمعية وخدماتها ودعم رسالة المرضى والوقوف مع مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.

يذكر أن فريق Herride هو عضو في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، ومكون من 4 دراجات، وهو أول فريق نسائي سعودي يشارك في تحدي الـGBI الذي يجمعه مع 40 فريقا من مختلف دول العالم.

وتحرص الجمعية على إيصال رسالتها للتعريف بالجمعية، ووصول أكبر قاعدة من المرضى للجمعية، وحصولهم على جميع الخدمات المقترحة ومجالات الدعم المتاحة.

‎تقول أول فتاة دراجة سعودية فاطمة البلوشي في حديثة لـ"سبوتنيك" إنها أول شابة سعودية تشارك مع فريق (HerRide) من الهواة لركوب الدراجات الهوائية في GBI Europe 2017، "لكن في هذا العام 2018، أردت تمهيد الطريق ودعم النساء السعوديات الناشطات، والبحث عن تجارب مذهلة في الخارج في هذه الأنشطة المجتمعية كطواف الدراجات لدعم الجمعيات الخيرية لأنها ممتعة للغاية".

وتضيف البلوشي:

"المشاركات الخيرية مليئة بالتفاعلات الإيجابية مع الرياضيين في جميع أنحاء العالم، والفرض ما زالت متاحة ولا يزال هناك الكثير للتعلم ويمكن أن تصبح النساء السعوديات محترفات بعد أن يكونوا هواة ويسعون إلى المعرفة بكل الطرق الممكنة".

‎وتشير أول دراجة سعودية إلى أن كثير من المشاركات يكون عدد الرجال الذين ينضمون إلى أنشطة مشابهة لركوب الدرجات أكثر من النساء، واختتمت حديثها بتوجيه زميلاتها "أريد أن أقول لزميلاتي رياضيات التحمل أن السماء هي الحد الأقصى وهنالك الكثير من الفرص إذا كنتي مستعدة لعمل المزيد".

الجدير بالذكر أن فريق دراجي السعودية المشاركين في مبادرة الدراجات العالمية في أوروبا Global Biking Initiative، حاصل على المركز الأول بمشروعهم الاجتماعي الإنساني الذي تعتمد عليه المبادرة العالمية، تحت مسمى المخيم العلمي الثاني لأيتام السعودية، وأسهم في كفالة 750 يتيم، بمشاركة أكثر من 460 دراجاً متطوعا يمثلون 25 دولة، ويمثل مناطق المملكة 70 دراجا متطوعا، وقام الفريق بجمع مبلغ مليون وستمائة الف ريال لصالح الايتام.

ويتحدث لـ"سبوتنيك" قائد وممثل الشباب السعودي في منظمة GBI العالمية أحمد آل صوفان، قائلا:

"إن الهدف السامي الذي ينافسون من أجله هو تحفيز أبناء الوطن على التطوع الرياضي والمساهمة في نجاح رؤية السعودية 2030 بزيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع، وزيادة نسبة ممارسي الرياضة من 13% الى 40%".

ويختم قائد الشباب السعودي المشارك بقوله "نأمل أن يجد المشاركون تكريم واحتفاء من الجهات المعنية ليستمر بذل شباب الوطن المتطوع لتمثيل بلادهم خير تمثيل في المناسبات القادمة.

وأشار إلى أن المبادرة القادمة لـ GBI أوروبا 2019 ستكون البداية من مدينة ميلانو الإيطالية مرورا بدولة النمسا و ختاماً في مدينة ميونخ الألمانية.