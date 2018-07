فلسطين... النيابة تأمر بالقبض على كل من رقص "كيكي"

وذكرت النيابة في بياب لها، أنها أمرت بضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بسبب الرقص خارج المركبة، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

وأضافت أن "إجراء هؤلاء يأتي خلافا لأحكام المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، بسبب ما بات يعرف مؤخرا ب رقصة كيكي ".

وتابع البيان "المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وهي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية مقدارها 120 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداول".

وأشارت النيابة في بيانها إلى أنه "يمكن الحكم على الشخص بإحدى العقوبتين مع سحب الرخصة وإمكانية الحجز الإداري للمركبة؛ وفي حال عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب تلك الجريمة خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة".

وأوضحت أنه "في حال اشتراك أحد الركاب مع السائق بمثل هذه الرقصات يعرضه لمساءلة القانونية".

وفي سياق متصل اتخذت مصر والإمارات إجراءات قانونية صارمة ضد "رقصة كيكي"، التي اجتاحت العالم والمنطقة العربية هذه الأيام، بسبب الخطورة على سلامة من يؤديها في الشوارع.

ووصل تحدي "رقصة كيكي" إلى الوسط الفني العربي، بعد اجتياحه لمواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، ليصبح من أكثر الهاشتاغات المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبدأت قصة الرقصة من مقدم برنامج "The Shiggy Show" الكوميدي بالرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، والتي نشرها على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، وليجتاح بعدها التحدي مواقع التواصل.