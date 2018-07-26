بالفيديو... قطار يسير دون سائق في تونس

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، حادثا غريبا في قطاع السكك الحديدية في تونس، حيث انطلق قطار بركابه دون وجود سائق يقوده.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية "وات"، أثار الحادث الكثير من الهلع والبكاء، خاصة بين النساء والأطفال.

© AFP 2018 / FETHI BELAID تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية في تونس

من جانبها، أوضحت شركة السكك الحديدية على لسان متحدثها الرسمي حسان الميعادي، سبب تحرك القطار دون سائق، موضحة أنه تابع للضاحية الجنوبية، وأثناء وجوده في محطة "الزهرا" تعرض لعطل فني يتعلق بغلق الأبواب، فنزل السائق ليتفقد الأمر، إلا أن الأبواب أغلقت فجأة، وانطلق القطار دون سائقه.

وأوضحت أن القطار توقف بعد تجاوزه لمحطة "فندق الجديد"، عندما انقطع التيار الكهربائي عنه، مؤكدة أنه لم تسجل إصابات بين الركاب، باستثناء تسجيل حالات إغماء بسبب حالة الفزع والخوف الشديد التي انتابت بعض المسافرين، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادثة، كما انتقلت فرق الحماية المدنية إلى مكان توقف القطار لتقديم الإسعافات والمساعدات للمسافرين.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة رصدت مظاهر الخوف بين الركاب، ولحظات بكائهم عقب توقف القطار ونجاتهم من حادث مأساوي كان من الممكن أن يقع في حال مواصلة الرحلة دون سائق.