الإعلان عن الموعد المنتظر للموسم الأخير من "لعبة العروش"

وقال موقع "ماري كلير" المعني بأخبار الفن إن العد التنازلي لعرض الموسم الأخير من مسلسل "لعبة العروش"، بدأ فعليا.

© AP Photo / Keith Bernstein وداع دموي جديد في الجزء الأخير من مسلسل "لعبة العروش" (صورة)

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن شبكة "إتش بي أو" الأمريكية الشهيرة لن تنتظر حلول "شتاء" 2019، حتى تعرض مسلسل "لعبة العروش"

وقالت الشبكة الأمريكية إنه من المتوقع أن يتم عرض الجزء الأخير من السلسلة الملحمية لمسلسل "لعبة العروش" في أوائل 2019، تحديدا نهاية شهر مارس/آذار وبداية شهر أبريل/نيسان المقبلين.

وانتهت فعليا عمليات تصوير الموسم الثامن والأخير من "لعبة العروش"، الذي سيشهد أحداثا ملحمية، وفق تسريبات عديدة، خاصة فيما يتعلق بساكني العرش الحديدي والتنانين الجليدية الجديدة والسائرون البيض، والحرب الملحمية المرتقبة.

The night will be dark and full of terrors sooner than you think: Game of Thrones season 8 is coming in the first half of 2019! https://t.co/kLpFRvpQLX pic.twitter.com/wiT0BPOsjI — E! News (@enews) July 25, 2018

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