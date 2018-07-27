وفاة الفنانة المصرية هياتم

غيب الموت الفنانة المصرية، هياتم، لتغادر عن عمر ناهز 68 عاما، في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة.

واحتفلت هياتم يوم 22 يوليو/ تموز الجاري بعيد ميلادها الـ68.

دخلت هياتم مجال السينما، منتصف السبعينيات، من خلال فيلم "ليلة حب أخيرة"، للمخرج حلمي رفلة.

وصل عدد الأفلام التي شاركت فيها إلى 40 فيلما، وعدد من المسلسلات.

توفيت الفنانة المصرية هياتم، الجمعة، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى مستشفيات القاهرة. pic.twitter.com/aeDmrnubzq — ✍👌 الاب الروحى✍👌 (@hatemfarag317) July 27, 2018

وكان آخر ظهور لهياتم من خلال فيلم "يجعله عامر"، ومسلسل "ساحرة الجنوب" مع حورية فرغلي.

وكان دورها في فيلم "غريب في بيتي" مع نور الشريف وسعاد حسني من أبرز ما قدمت، وحصل على كثير من الجماهيرية في عالم السوشيال ميديا، بسبب ما فعلته لنور الشريف "شحاتة أبو كف" الذي تدهور مستواه في كرة القدم بعد علاقته معها.