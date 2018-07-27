وفاة الفنان المصري محمد شرف

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصري محمد شرف عن عمر ناهز 55 عاما، في أحد مستشفيات الإسكندرية.

ولد الفنان المصري عام 1963، وقدم العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام "ظرف طارق" ومسلسل "أرابيسك".

الله يرحمك يا محمد يا حبيبي..من اجمل مشاهدة اللي فعلا تحس ان محمد بيقولها بجد كان مشهد مع احمد حلمي لما قاله هما بيتكلموا عن قطر واحد مع انهم كذا قطر..قطر الشغل،قطر العمر،قطر الجواز،تركب قطر الشغل يادوب تعملك قرشين تلاقي قطر الجواز فاتك وهوب قطر العمر يتقلب بيك..وداعا محمد شرف pic.twitter.com/4IfkdKga7y — محمود البزاوي (@albezzawy) July 27, 2018

وأشهر أدواره كان في فيلم "آسف على الإزعاج" مع الفنان أحمد حلمي.

من احلى الأدوار اللي كتبتها في فيلم آسف على الإزعاج ومن أحلى الأدوار اللي مثلها شخصيه إتكتبت على الهوا وما كانش للشخصيه إسم بس من بساطتها علمت وهتعيش

الله يرحمك يا……. محمد شرف

الفاتحه — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) July 27, 2018

ونعى عدد من الفنانين وفاة محمد شرف، منهم الفنان محمود البزاوي، والمؤلف أيمن بهجت قمر.