رغم رحيلها... كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من "حرب النجوم" بطريقة استثنائية

وأوضحت الشركة في بيان أن الممثل مارك هاميل الذي جسد شخصية لوك سكاي ووكر الذي توفي في فيلم "ستار وورز: ذا لاست جيدي" العام الماضي سيظهر كذلك في الجزء الجديد الذي سيبدأ تصويره في لندن في أول أغسطس/آب.
وكانت فيشر قد فرغت لتوها من تصوير "ذا لاست جيدي" وكان يفترض أن تكون شخصية الأميرة ليا الشخصية المحورية في الجزء التاسع من فيلم الخيال العلمي "ستار وورز".
وقال المخرج جيه.جيه أبرامز الذي سيخرج الجزء التاسع من الفيلم: "لقد أحببنا كاري فيشر للغاية. إيجاد نهاية مرضية بحق لقصة سكاي ووكر بدونها هو أمر يحيرنا. لسنا أبدا بصدد إعادة الصياغة أو استخدام شخصية بالكمبيوتر. بفضل دعم وبركة ابنتها بيلي وجدنا طريقة لتكريم إرث ودور كاري في شخصية ليا في الجزء التاسع باستخدام تصوير لم يُشاهد من قبل كنا صورناه في الجزء السابع".
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