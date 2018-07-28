رغم رحيلها... كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من "حرب النجوم" بطريقة استثنائية

قالت شركة والت ديزني إن الممثلة وكاتبة السيناريو الأمريكية الراحلة كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي "ستار وورز" عبر فيديو لم يعرض من قبل.

وأوضحت الشركة في بيان أن الممثل مارك هاميل الذي جسد شخصية لوك سكاي ووكر الذي توفي في فيلم "ستار وورز: ذا لاست جيدي" العام الماضي سيظهر كذلك في الجزء الجديد الذي سيبدأ تصويره في لندن في أول أغسطس/آب.

وتوفيت فيشر، التي لعبت دور الأميرة ليا، بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول 2016 عن 60 عاما إثر أزمة قلبية بينما كانت تستمتع بالعودة للعمل من جديد في إطار سلسلة "ستار وورز" التي أعيدت للحياة من جديد ولمت شملها مع أسرة الفيلم الأصلية ممثلة في مارك هاميل وهاريسون فورد في "ستار وورز: ذا فورس أويكنز".

وكانت فيشر قد فرغت لتوها من تصوير "ذا لاست جيدي" وكان يفترض أن تكون شخصية الأميرة ليا الشخصية المحورية في الجزء التاسع من فيلم الخيال العلمي "ستار وورز".

وقال المخرج جيه.جيه أبرامز الذي سيخرج الجزء التاسع من الفيلم: "لقد أحببنا كاري فيشر للغاية. إيجاد نهاية مرضية بحق لقصة سكاي ووكر بدونها هو أمر يحيرنا. لسنا أبدا بصدد إعادة الصياغة أو استخدام شخصية بالكمبيوتر. بفضل دعم وبركة ابنتها بيلي وجدنا طريقة لتكريم إرث ودور كاري في شخصية ليا في الجزء التاسع باستخدام تصوير لم يُشاهد من قبل كنا صورناه في الجزء السابع".