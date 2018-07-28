مخرجة سعودية لا تستبعد التعامل مع سينمائيين إسرائيليين

قالت هيفاء المنصور، المخرجة السعودية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، السبت، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يحاول إعادة بوصلة المملكة العربية السعودية نحو التوجه الليبرالي، والاقتراب من المجتمع الدولي.
وأشارت المخرجة السعودية إلى أن بلادها تفعل الصحيح تجاه جيرانها، وأن النظام السعودي لم يعد مؤيدا لجماعة الإخوان المسلمين أو أي من التنظيمات "المتطرفة"، وتحاول التصدي لإيران.
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية على لسان المنصور بأنها تعمل ضمن القنوات الرسمية التي تسمح بها الحكومة السعودية، مع عدم معارضتها للعمل مع سينمائيين إسرائيليين، في المستقبل، خاصة أنها تعمل في السينما العالمية، وليست السعودية.
وأوضحت المنصور أن الممثلين السعوديين والإسرائيليين الذين شاركوا في مهرجان كان السينمائي الأخير، والذي أقيم من 8 — 19 مايو/أيار الماضي، في مدينة كان الفرنسية، قاموا بتبادل زيارة لكل من الجناح السعودي والإسرائيلي في المعرض، مشيرة إلى أن مسافة عدة أمتار فصلت بين الجناحين.
يذكر أن المنصور كانت ضمن السينمائيين السعوديين الذين احتفلوا بافتتاح أول سينما سعودية، في أبريل/نيسان الماضي.
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