مصر: النيابة العامة تغرم شابا رقص "كيكي"

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، إن النيابة العامة غرمت شابا بمبلغ 1050 جنيها (59 دولارا)، بعد أن أقر بأنه رقص خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة فيما يعرف برقصة "تحدي كيكي".

© Photo / youtube/ monia ghanmi رقصة الكيكي تكلف فتاة تونسية الكثير (فيديو)

وقالت في بيان إن إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت "في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق".

وأضاف البيان أن صاحب السيارة "أدى حركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر".

ولم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.

وتعرضت رقصة "تحدي كيكي" لانتقادات في مصر بعد نشر عدة مقاطع فيديو لأشخاص أدوها.