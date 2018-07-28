الجمهور ينصفهما بعد الوفاة... هكذا اكتست مواقع التواصل الحزن على هياتم ومحمد شرف

اكتست مواقع التواصل الاجتماعي رداء الحزن الشديد، على وفاة الفنانين المصريين، محمد شرف وهياتم، في حدث جذب اهتمام المستخدمين، أمس الجمعة.

ونال الفنانان الراحلان شهرة أكبر من التي كانا يتمتعان بها وهما أحياء، لتعاطف غالبية المغردين على "تويتر" معهما، سواء من الجمهور أو من فنانين تعاونوا فنيا معهما، والتأكيد على موهبتهما.

ونعى الممثل المصري أحمد حلمي، الراحل محمد شرف، الذي شاركه بطولة أفلام "زكي شان" و"ظرف طارق" و"آسف على الإزعاج": "أسألكم الدعاء لأطيب وأنقى الناس اللي الواحد عرفهم في حياته. الله يرحمك ياشرف ويحسن إليك يارب. هتوحشني".

A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Jul 27, 2018 at 1:56pm PDT

وغرد الممثل المصري، صلاح عبد الله، عبر حسابه على "تويتر": "مع هذا الصباح الطيب بإذن الرحمن أرجوكم تدعوا للحبيب الغالي محمد شرف إرتحت يامحمد، في رعاية الله يا شرف يا حبيبي".

مع هذا الصباح الطيب بإذن الرحمن أرجوكم تدعوا للحبيب الغالي #محمد_شرف

إرتحت يامحمد،في رعاية الله ياشرف ياحبيبي

(الفاتحة) pic.twitter.com/TkGumo7zL5 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 28, 2018

وكتبت الممثلة المصرية، زينة، ناعية محمد شرف: "ما أصعب فراق أطيب القلوب في رحلة الحياة. وداعا محمد شرف".

ما أصعب فراق اطيب القلوب في رحلة الحياة

وداعا #محمد_شرف pic.twitter.com/1mKza07hMa — زينة Zeina (@zeinareda) July 27, 2018

بينما نعت الممثلة المصرية، أيتن عامر، الراحلة هياتم بهذا الدعاء: "اللهم ارحمها رحمة واسعة واغفر لها".

اللهم ارحمها رحمة واسعة و اغفر لها https://t.co/R4cjA8polP — Ayten Amer (@AYTENAMER) July 27, 2018

وغرد المذيع في قناة "الظفرة" الإماراتية، سعيد الشهراني، عن وفاة محمد شرف: "انتقل إلى رحمة الله رئيس جمهورية نفسه الفنان محمد شرف".

انتقل إلى رحمة الله رئيس جمهورية نفسه الفنان #محمد_شرف pic.twitter.com/9wyeK5ch8d — سعيد الشهراني (@tbld1919) July 28, 2018

​وتساءل مغرد إن كان محمد شرف يدرك مدى حب الناس له قبل وفاته أم لا.

هو محمد شرف كان عارف ان الناس بتحبه اوى كده قبل ما يموت ،،دا سؤال بجد على فكرة ؟ — tamerayoub_تامر ايوب (@tamerayoub20) July 28, 2018

​بينما أشار آخر إلى أن الراحل محمد شرف كان يشكو تجاهل الوسط الفني له ولمرضه.

الراحل كان يشتكي تجاهل الوسط الفني له في حياته.فمابالكم بعد مماته.رحم الله.محمد شرف.الإنسان الطيب الجميل.في زمن لا مكان فيه للطيبين 😢 — ZERUALLY ELBASCQRIE (@zerually) July 28, 2018

​أما هذا المغرد، فطلب الرحمة لمحمد شرف، لكونه رسم الضحكة والابتسامة على وجوه المشاهدين.

الله يرحمك يالي رسمت احلى ضحكه على وشوشنا فى زمة الله يا اجمل محمد #محمد_شرف — نورالدنيا (@b98593851) July 28, 2018

​كذلك تعاطف مغرد مع الراحل محمد شرف، في أنه لم ينل حقه من النجومية التي تليق بموهبته، بسبب الظلم الموجود في الوسط الفني، بحسب رأيه.

للأسف الوسط الفني في مصر ظالم بدرجة كبيرة، وبيتعاملوا مع أيام التصوير على إنها "أوردر" وده حول الموضوع لشكل مهين، وبعيد عن الاعتبارات الفنية، وده ظلم ممثلين كتير (وغيرهم من صناع السينما) أو حصرهم في أدوار معينة وماخدوش حقهم.. ومنهم طبعا #محمد_شرف اللي مخرجش ربع موهبته! — Mohammed Abouda (@MohammedAbouda1) July 28, 2018

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وصية الراحل محمد شرف لابنه.

ابن محمد شرف يكشف عن وصية والده له في أيامه الأخيرة: https://t.co/q7oOe9JEVw via @YouTube — História Animal (@HistoriaAnimal) July 28, 2018

#محمد_شرف

الله يرحمك يا راجل يا طيب يا أبو إبتسامة مبهجة.. يالي ياما ضحكتنا من القلب البقاء لله 💙☝🏾 pic.twitter.com/rMUWjkrC8C — مواطن مصري (@abdulla_wahab) July 28, 2018

ونعى الممثل المصري، طارق لطفي، الفنانة هياتم، بهذه الكلمات: "رحلت عن عالمنا قيمة فنية كبيرة، رحم الله الفنانة القديرة هياتم وأسكنها فسيح جناته والهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

رحلت عن عالمنا قيمة فنية كبيرة، رحم الله الفنانة القديرة هياتم وأسكنها الله فسيح جناته وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان#هياتم — Tarek Lotfy (@Tareklotfyoff) July 27, 2018

#هياتم



هياتم جالها سرطان ، يعني خلصت تقريبا كل ذنوبها ، وماتت كمان يوم الجمعه ،، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ، من مات في يوم الجمعه او ليلة الجمعه وقاه الله فتنة القبر وقابل ربه بلا حساب ✋

صدق رسول الله — Ahmad Elamawy (العماوي) (@ahmad_elamawy) July 27, 2018

إنا لله وإنا إليه راجعون



((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم



البقاء لله في.. وفاة الفنان / #محمد_شرف ، والفنانه / #هياتم pic.twitter.com/P6tFrzguj8 — ياسر جلال (@Yaser_Galall) July 27, 2018

#هياتم

وداعاً اظرف واخف راقصة على قلوب الناس ، الشريرة التى احببناها

الله يرحمها امتعتنا 🌷 pic.twitter.com/oUHgSh1ycq — maha serag مهاسراج (@mahaserag) July 27, 2018

وشيعت جنازة شعبية لمحمد شرف اليوم، السبت 28 يوليو الجاري، من مسقط رأسه، الإسكندرية، وسط غياب زملائه من الوسط الفني.

وغيب الموت الفنانة المصرية، هياتم، لتغادر عن عمر ناهز 68 عاما، في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما توفي الفنان المصري محمد شرف عن عمر ناهز 55 عاما، في أحد مستشفيات الإسكندرية.