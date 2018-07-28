تطبيق "تليغرام" يطلق ميزة ذكية ومخيفة في نفس الوقت

وتحمل الميزة الجديدة اسم "باسبورت" أو "جواز السفر"، وهي التي تساعد مستخدم التطبيق في مشاركة نسخ رقمية من هويته الحقيقية ومستنداته المالية بشكل آمن من الخدمات المدعومة من التطبيق، مثل المصارف والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والمحمول، وفقا لموقع "بي جي آر" الأمريكي.
ولكن تكمن خطورة الميزة في أن تخزين هذه النوعية من المعلومات بها مجازفة أمنية.
إلا أن "تليغرام" تدعي بأنها تعمل على تأمين وحماية هذه المستندات الحساسة، من خلال تشفيرها عبر بروتوكولها الخاص بها المسمى "إم تي بروتو"، إذ أوضح المطورون أن المستندات مشفرة بكلمة مرور يعرفها المستخدم فقط، لذا لا تستطيع شركة "تليغرام" الوصول إلى البيانات التي قام المستخدم بتخزينها عبر ميزة "جواز السفر" passport، بحيث تصل البيانات إلى المستلم بشكل مباشر عند مشاركتها من قبل المستخدم".
Telegram has released a new feature. Telegram Passport is a unified authorization method for services that require personal identification (finance, ICOs, etc.).— ICO Drops (@ICODrops) July 26, 2018
Details: https://t.co/tpQ1GtQAKF pic.twitter.com/qEX8aUuzo1
وتتوقع شركة "تليغرام" أن يجري استخدام ميزة "باسبورت" بشكل مستمر في سبيل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة، والخدمات المالية الأخرى، مع الإشارة إلى توفير الشركة لصفحة اختبار في حال كان المستخدم يرغب في رؤية كيفية عمل الميزة.
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