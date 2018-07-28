سر البحيرة الأوكرانية التي جذبت آلاف السياح

يتوافد أوكرانيون من شتى المناطق في بلادهم على بحيرة مالحة في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، بعدما تحولت إلى مكان للاستجمام بفضل الفوائد الصحية التي تحققها.

وجاء أولكسندر نيكستين من غرب أوكرانيا إلى بحيرة لوموريسكي للاستشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية، وقال وهو مغطى بالطين المأخوذ من شاطئ البحيرة، إنه يشعر بتحسن بفضل الخصائص الصحية لهذا النوع من الطمي، وفقا لرويترز.