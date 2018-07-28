سر البحيرة الأوكرانية التي جذبت آلاف السياح

وجاء أولكسندر نيكستين من غرب أوكرانيا إلى بحيرة لوموريسكي للاستشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية، وقال وهو مغطى بالطين المأخوذ من شاطئ البحيرة، إنه يشعر بتحسن بفضل الخصائص الصحية لهذا النوع من الطمي، وفقا لرويترز.
وفضلا عن الفوائد الصحية، اشتهرت البحيرة بلونها الوردي غير التقليدي، بسبب النباتات المائية التي تنمو داخل بيئتها الملحية.
ويقول السياح الذين يسبحون في البحيرة، إنهم لا يستطيعون الغطس داخلها مهما بذلوا من محاولات، إذ أن مياهها المالحة تجعلهم يطفون على سطحها.
وتجتذب البحيرة نحو 10 آلاف سائح سنويا.
Salt Lake, Ukraine pic.twitter.com/Ip55oKN80m— Beautiful Nature (@earthondisplay) July 27, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)