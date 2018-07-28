مخرجة سعودية ترد على صحيفة إسرائيلية

ردت المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، على تصريحات منسوبة لها، في صحيفة إسرائيلية، نشرت اليوم السبت.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، زعمت أنها أجرت لقاءا مع هيفاء المنصور، ونقلت على لسانها بأنها لا تستبعد التعاون فنيا مع سينمائيين إسرائيليين في المستقبل

© AP Photo / Josh Reynolds مخرجة سعودية لا تستبعد التعامل مع سينمائيين إسرائيليين

وقالت هيفاء المنصور، بحسب نص حوارها المزعوم، والمنشور في الصحيفة العبرية، اليوم "إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ، يحاول إعادة بوصلة المملكة العربية السعودية نحو التوجه الليبرالي، والاقتراب من المجتمع الدولي".

لكن وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كذبت هيفاء المنصور كل ما نسب على لسانها في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وغردت:"للتوضيح، أنا في مرحلة تروجية لأفلام أمريكية حاليا ويقابلوني صحفيين من كل أنحاء العالم، و في أحيان كثيرة يسألونني هل ممكن تعملين مع إسرائيل وردي دائما واضح أنا "أعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي".

وتابعت: "لكن الصحافة وأنتم خير العارفين يحبون البهارات، لكم كل الود".

للتوضيح, أنا في مرحلة تروجية للأفلام أمريكية حاليا و يقابلوني صحفيين من كل انحاء العالم, و في أحيان كثيرة يسألوني هل ممكن تعملين مع اسرائيل و ردي دائما واضح أنا "أعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي." لكن الصحافة و أنتم خير العارفين يحبون البهارات, لكم كل الود — Haifaa Al Mansour (@HaifaaMansour) July 28, 2018

​وتحتفل هيفاء منصور هذه الأيام بطرح أحدث أفلامها السينمائية "Mary Shelley"، ويروي قصة الحب التي نشأت بين المؤلفة ماري شيلي، والشاعر بيرسي بيش شيلي، وكانت السبب في إلهامها لكتابة رواية الرعب الشهيرة "فرانكنستاين"، التي تتناول قيام عالم بصنع إنسان من أطراف بشرية مختلفة، ولكنه ينقلب عليه في النهاية.

وكان فيلم "ماري شيلي" قد عرض للمرة الأولى، خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في كندا في 9 سبتمبر/أيلول. الماضي.

كما أن الفيلم عرض، خلال الدورة الأخيرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي، والذي أقيم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفازت هيفاء المنصور بجائزة "آي دبليو سي للمخرجين"، خلال الدورة الـ 14 من المهرجان السينمائي الذي يقام في دولة الإمارات.

وحصلت هيفاء المنصور على شهادة بكالوريوس في الأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكملت درجة الماجستير في التوجيه والدراسات السينمائية من جامعة سيدني.