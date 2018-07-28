وداعا "إنستغرام"... هذا التطبيق سيحتل عرش مواقع الصور

أصبح في إمكانك الآن أن تودع شعور الحقد تجاه أصدقائك، عندما ترى صورهم في بلدان أخرى، بسبب تطبيق جديد من المتوقع أن يحتل عرش مواقع الصور.

وتدور فكرة تطبيق "كروم فوتوز" "Krome Photos"، على الاستعانة بصور مصممة خصيصا لك، لكي تستعملها كخلفية، من أجل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وسيوفر التطبيق لك صورتك المرغوبة، في غضون ساعات، مقابل دفع 12 دولار أمريكي.

وبتطبيق "كروم فوتوز"، ستتمكن من إبهار أصدقائك، بالوقوف أمام أشهر المزارات السياحية حول العالم، مثل برج أيفل في العاصمة الفرنسية باريس، من دون دفع أية تكاليف للسفر والإقامة في الفنادق.

ولاختيار صورتك، عليك في البداية اختيار صورة لك، ثم صورة كخلفية لها من مكتبة التطبيق، ثم اكتب تعديلاتك الخاصة، مثل "أضف سمرة إلى بشرتي"، وبعد ذلك يتولى التطبيق عمله، بإجراء كافة التغييرات اللازمة، قبل تسليم الصورة المطلوبة.

وتم إنشاء شركة "كروز فوتوز" في عام 2015، ولكنها تلقت دعما ماليا قدره 2.3 مليون دولار من توسعة خدماتها.