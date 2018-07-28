وداعا "إنستغرام"... هذا التطبيق سيحتل عرش مواقع الصور

وتدور فكرة تطبيق "كروم فوتوز" "Krome Photos"، على الاستعانة بصور مصممة خصيصا لك، لكي تستعملها كخلفية، من أجل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وبتطبيق "كروم فوتوز"، ستتمكن من إبهار أصدقائك، بالوقوف أمام أشهر المزارات السياحية حول العالم، مثل برج أيفل في العاصمة الفرنسية باريس، من دون دفع أية تكاليف للسفر والإقامة في الفنادق.
ولاختيار صورتك، عليك في البداية اختيار صورة لك، ثم صورة كخلفية لها من مكتبة التطبيق، ثم اكتب تعديلاتك الخاصة، مثل "أضف سمرة إلى بشرتي"، وبعد ذلك يتولى التطبيق عمله، بإجراء كافة التغييرات اللازمة، قبل تسليم الصورة المطلوبة.
وتم إنشاء شركة "كروز فوتوز" في عام 2015، ولكنها تلقت دعما ماليا قدره 2.3 مليون دولار من توسعة خدماتها.
Giddy up! The Wild West Lookbook is here. Grab your cowboy boots, snap a photo and let us transform your image into a wild cowboy adventure! https://t.co/GEibaY4v50 pic.twitter.com/QR5jCFPcui— Krome Studio (@KromePhotos) July 18, 2018
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