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20:47 29 يوليو/ تموز 2018
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    أمان سيارة

    ٨ تطبيقات أساسية لقائد سيارة العصر الحديث

    © AP Photo / Dan Hiff
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    بخلاف تطبيقا "خرائط غوغل" و"خرائط أبل" المعروفين، فإننا نلقي الضوء هنا على تطبيقات ذكية مجانية، مفيدة وحيوية للغاية لكل قائدي السيارات في العصر الحديث.

    ويعرض موقع "غير باترول" الأمريكي، قائمة بأفضل 8 تطبيقات لكل قائد سيارة حديث، ومنها تلك التي تدلك على أماكن يباع فيها الوقود بسعر رخيص، والتي تساعدك في العثور على مكان ركن سيارتك بكل سهولة.

    1- "Waze"

    يتفوق هذا التطبيق على "خرائط غوغل" و"خرائط أبل" في أنه يعيد توجيهك بشكل نشط ودقيق حول حوادث المرور وأماكن البناء، كما أنه ينبهك لمخاطر الطرق.

    2- "MileIQ"

    تقوم مهمة هذا التطبيق على تسجيل المسافات والأميال التي تقطعها بالسيارة، من أجل احتسابها ولكل تقدمها عند تخفيضات الضرائب. ويوفر التطبيق لمستخدميه في المتوسط 6900 دولار سنويا.

    3- "GasBuddy"

    هو وسيلة لمشاركة أسعار الوقود في منطقتك السكنية، وفي حال اشتراكك في خدمة الدفع الخاصة بالتطبيق، فإنك ستنال خصم 15 سنت لكل غالون وقود، عندما تقوم بتزويد سيارتك للمرة الأولى، وخصم 5 سنتات بعد ذلك.

    4- "RoadTrippers"

    يساعدك التطبيق على التخطيط جيدا لرحلة ممتعة ومسلية في عطلة نهاية الأسبوع، إذ سيوفر لك اقتراحات تتعلق بمطاعم وفنادق، وأماكن تواجد الحدائق الوطنية وغيرها من المتنزهات.

    5- "Castbox"

    إذا كنت من هواة الاستماع للراديو خلال القيادة، فإنك ستجد ضالتك في هذا التطبيق، الذي يوفر أكثر من 50 مليون حلقة بودكاست من 27 دولة. كما أنه يمكنك تدشين مكتبتك الخاصة من خلاله، والتي تضم كل تسجيلاتك المفضلة، بالإضافة إلى سجل تاريخي بكل استماعاتك.

    6 "Parkify"

    عادة ما تواجه السائقين مشكلة، وهي نسيانهم لمكان ركن سياراتهم، ولكن هذا التطبيق يمتلك مقدرة على استخدام مقاييس التسارع في هاتفك الذكي، لاكتشاف الوقت الذي توقفت فيه سيارتك، ومن ثم تحديد مكان وقوفها بعد هبوطك منها، وكل ذلك دون اضطرارك لفتح التطبيق مطلقا.

    7- "Drivermatics Blackbox Dash Cam"

    يسجل التطبيق فيديو لرحلاتك، ووقت السفر، والمسافة التي قطعتها، بالإضافة إلى السرعة المتوسطة والسرعة القصوى الخاصة بك لإجراء المقارنات الشخصية بصفة شهرية، وهي كلها معلومات من الممكن أن تكون مفيدة أيضا لأغراض التأمين.    

    8- "Dynolicious Classic"

     يوثق هذا التطبيق جميع البيانات التي يمكن أن تأمل في معرفتها عن سيارتك، مثل أوقات اللفة، وقوة الانعطاف، ويقال إنه دقيق حتى ميل واحد في الساعة، كما أنه يتيح لك مشاركة إحصائيات حقوقك مع الأصدقاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.    

    ولكن هذا التطبيق هو الوحيد في القائمة الذي ليس مجاني، فسعره 9 دولارات، ومتوافر فقط على متجر "أبل".

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