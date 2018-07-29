ينشرون صورة ويحصلون على ملايين... أغنى 5 شخصيات على إنستغرام

فالبعض يكسب مليون دولار مقابل نشر صورة واحدة تحتوى على إعلان، لكن هؤلاء أيضا يتابعهم الملايين.
وجاءت كيلي جينر الأخت الصغرى لكيم كارداشيان في المركز الأول فى التصنيف الذي ينشره موقع Hopper HQ لأغنى شخصيات إنستغرام لعام 2018.
«كيلي جينر» أصغر مليارديرة في العالم بفضل مستحضرات التجميل https://t.co/bD7etadSfY #أخبار pic.twitter.com/V3T9rbdABu— جوال العرب. 🇲🇦 (@jawall_al3arab) July 13, 2018
حيث تحصل كيلى جينر على مليون دولار مقابل نشر الإعلان الواحد لمتابعيها والذين يصل عددهم إلى 110 مليون متابع.
وتأتى سيلينا جوميز في المركز الثاني، وتحصل على 800 ألف دولار، رغم أن عدد متابعيها يفوق الذين يتابعون كيلى جينير، ويصل عددهم إلى 138 مليون متابع.
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/OwI4gaUIpb Selena Gomez — Back To You— Chris Andrenez (@chris_andrenez) July 29, 2018
نجم اليوفنتوس المنتقل حديثا إلى النادي الإيطالي، كريستيانو رونالدو جاء الثالث في القائمة، ويحصل على 750 ألف دولار فى المنشور الواحد، ويتابعه 133 مليون شخص.
أما كيم كاردشيان، فجاءت في المركز الرابع، وتحصل على 720 ألف دولار مقابل الإعلان الواحد، ويتابعها 113 مليون شخص.
بالصورة – أحدث ظهور لـ #بيونسيه مع توأمها… شاهدوا كيف أصبحا https://t.co/w4d2sAWqWt pic.twitter.com/uPf3XM5aCq— Laha Magazine (@LahaMagonline) July 27, 2018
المطربة بيونسيه جاءت فى المركز الخامس، وتحصل على 700 ألف دولار من الإعلان الواحد، بينما يتابعها 115 مليون شخص.
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