لن تصدق كيف يتم التخلص من الروائح الكريهة في حمامات الطائرات

ولكن قد يكون الحمام أيضا مصدر للروائح الكريهة، بسبب بعض المسافرين الذين تناولوا أطعمة مثقلة بالدهون والتوابل، ولكنها مشكلة لا يضعها مضيفو الطائرات في بالهم على الإطلاق، بفضل اتباعهم لحيلة ذكية للغاية للتخلص منها على مدار سنوات، وفقا لمجلة "فلايت أند ليجر" الأمريكية.
وتتفوق رائحة القهوة على كل الروائح الأخرى، بفضل حبوبها، والدليل على نجاح هذه الحيلة، هو وضع الكثيرون منهم لأكياس القهوة القديمة بجوار مرحاض حمام الطائرة.
لذا إذا دخلت مرحاض الطائرة وشممت رائحة قهوة في المكان، فاعلم أن هناك رائحة كريهة تركها المسافر الذي سبقك.
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