لن تصدق كيف يتم التخلص من الروائح الكريهة في حمامات الطائرات

يعتبر الحمام بطلا مجهولا في أي طائرة، إذ أن هذه المساحة المحدودة والضيقة توفر الراحة لمئات الركاب، خاصة في الرحلات ذات المسافات الطويلة.

ولكن قد يكون الحمام أيضا مصدر للروائح الكريهة، بسبب بعض المسافرين الذين تناولوا أطعمة مثقلة بالدهون والتوابل، ولكنها مشكلة لا يضعها مضيفو الطائرات في بالهم على الإطلاق، بفضل اتباعهم لحيلة ذكية للغاية للتخلص منها على مدار سنوات، وفقا لمجلة "فلايت أند ليجر" الأمريكية.

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN مضيفو "إير فرانس" يبدأون إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام

وفي حال وجود أي روائح كريهة في حمام الطائرة، فإن مضيفو الطائرات يسارعون بإعداد وعاء قوي من القهوة ، أثناء تنظيفهم للمرحاض، وذلك لأن رائحتها تطرد رأي روائح كريهة في المكان.

وتتفوق رائحة القهوة على كل الروائح الأخرى، بفضل حبوبها، والدليل على نجاح هذه الحيلة، هو وضع الكثيرون منهم لأكياس القهوة القديمة بجوار مرحاض حمام الطائرة.

لذا إذا دخلت مرحاض الطائرة وشممت رائحة قهوة في المكان، فاعلم أن هناك رائحة كريهة تركها المسافر الذي سبقك.