"عملية حسابية" تكشف ارتباط نجاح أفلام توم كروز بدرجة ركضه فيها (فيديو)

إذا سألت عن "العلامة التجارية" للممثل الأمريكي، توم كروز، والتي تميزه عن كافة زملائه الممثلين حول العالم، فهي ركضه في أفلامه السينمائية.

كما أن كروز تفاخر شخصيا بهذه السمة، عند تعريفه بنفسه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إذ كتب "يركض في أفلامه منذ عام 1981"، وهو ما دفع موقع "روتن توماتوز" السينمائي الأمريكي، لإجراء عملية حسابية، تكشف عن نتيجة طريفة للغاية، وهي أن نجاح أفلامه مرتبط بدرجة ركضه فيها.

© AP Photo / Lee Jin-man توم كروز ينسى غلق سرواله في العرض الخاص لأحدث أفلامه (صور)

وطور الموقع السينمائي، معادلة حسابية، لإثبات وجود علاقة بين إيرادات أفلام توم كروز ومعدل ركضه فيها، بحساب المدة الزمنية التي يستغرقها للركض في أفلامه بالثانية، ثم حساب المسافة التي يقطعها بالأميال، على اعتبار أنه يقطع ما يعادل مسافة 6 أميال في الدقيقة الواحدة، أي حوالي 14 قدما في الثانية.

وباستخدام هذه المعادلة، لاحظ الموقع أن الأفلام التي لم يركض خلالها كروز أبدا هي أربعة، ومنها "ماغنوليا" و"أسود وحملان" وهي من ضمن أقل أفلام كروز تحقيقا للإيرادات بنسبة لم تتجاوز 63%، فيما حققت الأفلام الأخرى والتي قطع خلال كروز مسافة أكثر من ألف قدم، تحسنا ملحوظا في الإيرادات والتقييمات الإيجابية بنسبة تجاوزت 71%، ومن أبرزها سلسلة أفلامه الشهيرة "المهمة المستحيلة".

كما لاحظ الموقع أن كلما تقدم توم كروز في العمر، ازدادت في المقابل لياقته البدنية، محققا عدد أكبر من القفزات والحركات الصعبة.

واحتفل توم كروز مؤخرا بعيد ميلاده الـ 56.

ويعرض لتوم كروز في السينمات حاليا، أحدث أفلامه السينمائية، وهو الجزء السادس من أفلام الحركة والجاسوسية "مهمة مستحيلة"، ويستمر من خلاله في تجسيد شخصية العميل السري الأمريكي "إيثان هانت".