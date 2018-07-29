"عملية حسابية" تكشف ارتباط نجاح أفلام توم كروز بدرجة ركضه فيها (فيديو)

كما أن كروز تفاخر شخصيا بهذه السمة، عند تعريفه بنفسه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إذ كتب "يركض في أفلامه منذ عام 1981"، وهو ما دفع موقع "روتن توماتوز" السينمائي الأمريكي، لإجراء عملية حسابية، تكشف عن نتيجة طريفة للغاية، وهي أن نجاح أفلامه مرتبط بدرجة ركضه فيها.
وباستخدام هذه المعادلة، لاحظ الموقع أن الأفلام التي لم يركض خلالها كروز أبدا هي أربعة، ومنها "ماغنوليا" و"أسود وحملان" وهي من ضمن أقل أفلام كروز تحقيقا للإيرادات بنسبة لم تتجاوز 63%، فيما حققت الأفلام الأخرى والتي قطع خلال كروز مسافة أكثر من ألف قدم، تحسنا ملحوظا في الإيرادات والتقييمات الإيجابية بنسبة تجاوزت 71%، ومن أبرزها سلسلة أفلامه الشهيرة "المهمة المستحيلة".
كما لاحظ الموقع أن كلما تقدم توم كروز في العمر، ازدادت في المقابل لياقته البدنية، محققا عدد أكبر من القفزات والحركات الصعبة.
واحتفل توم كروز مؤخرا بعيد ميلاده الـ 56.
ويعرض لتوم كروز في السينمات حاليا، أحدث أفلامه السينمائية، وهو الجزء السادس من أفلام الحركة والجاسوسية "مهمة مستحيلة"، ويستمر من خلاله في تجسيد شخصية العميل السري الأمريكي "إيثان هانت".
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