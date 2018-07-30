بعد 15 عاما على وفاتها... تسريب ألبوم غنائي للمطربة التونسية ذكرى (فيديو)

ومؤخرا، انتشرت 4 أغنيات أذيعت للمرة الأولى لذكرى، والتي انتهت من تسجيلها قبل وفاتها، وأشرف على تنفيذها أحد الإعلاميين المسؤولين عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إطلاقها في صورة "ميني ألبوم" على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

ويحمل الألبوم اسم "عذاب الهوى"، وهي أغنية من كلمات سعود الشربتلي، وألحان سمير صفير، ويتضمن 3 أغنيات أخرى، هي "فرصة أخيرة" و"طلع القمر" و"يعمل إيه"، وكلها من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي.

وتوفيت ذكرى في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 2003، داخل منزلها في حي الزمالك في العاصمة المصرية، القاهرة، إثر إطلاق الرصاص عليها من جانب زوجها، رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، الذي انتحر بعد أن قتلها.