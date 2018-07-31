تسريب الصور الأولى للآيفون الجديد...صور

نشر المصمم الاتفيي، بينيامين غيسكين، على صفحته الخاصة على "تويتر" صورة تبدو وكأنها للآيفون الجديد والمنتظر إطلاقه قريبا من قبل الشركة الأمريكية.

تظهر الصور التي وضعها المصمم نماذج من جهاز "آيفون بلس إكس" مع شاشة بقياس 6.5 بوصة، وجهاز "آيفون" مع شاشة بقياس 6.1 بوصة.

وتشبه النماذج الجديدة للهاتف، الجيل السابق من الجهاز.

وبالتدقيق في الصور للهاتف الجديد يمكن مشاهدة كاميرا مزدوجة في هاتف "آيفون بلس إكس"، بينما في الجيل السابق من هذا الهاتف لا يوجد سوى كاميرا واحدة، كما ولا يحتوي الهاتف على ميزة البصمة في الصور الأولية.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

ويعمل غيسكين بشكل دائم على متابعة آخر التطورات في مجال التكنولوجيا وبرامج المعلوماتية.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن طرح جهازها الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل.