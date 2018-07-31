راكب ينقذ طائرة من الحريق

استطاع راكب طائرة مصرية داخلية إنقاذها من حريق كبير، اليوم الثلاثاء.

واكتشف أحد المسافرين على متن الرحلة "091" المتجهة من محافظة أسوان "جنوب مصر" إلى العاصمة القاهرة، بدء اشتعال نيران في جناح الطيارة الأيسر عند سيرها على ممر الإقلاع، حسب موقع مصراوي.

وأبلغ الراكب قائد الطائرة بالأمر، مما أدى به إلى العودة بالطائرة، وإنزال الركاب منها.

عاجل عاجل.. العناية الألهية تنفذ طائرة مصر للطيران من… https://t.co/FDNuYjiAu1 — محمد محمود (@mohamedally25) July 31, 2018

وعاد الركاب إلى صالة السفر مرة أخرى بمطار أسوان الدولي، وأقلعت الطائرة بهم مرة أخرى بعد ساعة من الانتظار.