"باربي ابتهاج" المحجبة تطرح في الأسواق...صور

أعلنت بطلة الألعاب الأولمبية الأمريكية، ابتهاج محمد، عن سعادتها لإطلاق دمية "باربي ابتهاج" الشهيرة بنسختها المحجبة.

وكانت الأمريكية قد نشرت صورة الدمية على صفحتها الخاصة على "الإنستغرام" قائلة "أخيرا، أنا سعيدة لأعلن أنه بإمكانكن الحصول على دمية Barbie ابتهاج منذ اليوم! يمكنكم إيجادها على أمازون وسعرها 30.99 دولار".

هذا وجاءت الدمية مشابهة للبطلة الأولمبية، حيث ارتدت الحجاب والخوذة وحذاء رياضيا، وبدلة لاعبي رياضة المبارزة، وبيدها السيف.

يذكر بأن ابتهاج رياضية أمريكية تبلغ من العمر 30 عاما ومصنفة سابعة عالميا، كما وحصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2017.

هذا وكانت الشركة المصنعة "Mattel" قد أطلقت قبل عام أول نسخة محجبة من الدمية الشهيرة باربي، وكانت تكريما لابتهاج محمد، وذلك ضمن مشروعها الذي أطلقته في العام 2015 المعروف باسم "شيرو باربي" المختص بصناعة الدمى تجسيدا للنساء البارزات.

والتي بدورها "غردت" في العام الماضي على صفحتها الخاصة على "تويتر" قائلة " شكرا لـMattel، لأني أصبحت من عائلة مشروع "شيرو باربي" أنا فخورة أنه بفضلي ستتمكن الفتيات الصغيرات في كل مكان من اللعب بدمية اختارت أن ترتدي الحجاب.

إنه حلم طفولة بالنسبة إلي يتحول إلى حقيقة".