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18:41 31 يوليو/ تموز 2018
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    المطربة الإماراتية أحلام في برنامج مجموعة إنسان

    بعد غضب من الأردنيين... القوات المسلحة الأردنية توضح حقيقة طائرة أحلام العسكرية

    © Photo / Facebook/ AhlamAlshamsi
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    حالة من الغضب سيطرت على عدد من الأردنيين مؤخرا، بعد انتشار صور للمطربة الإماراتية، أحلام، وهي داخل طائرة عسكرية، في مدينة البتراء للترويج للسياحة في الأردن.

    وطرح الغاضبون من الصور، تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الجهات التي تتحمل "تكلفة نقل" الفنانة الإماراتية، وكيفية السماح لمروحية عسكرية للقيام بذلك.

    وفي المقابل، أصدرت القوات المسلحة الأردنية توضيحا، اليوم الثلاثاء، ردت فيه على ما وصفته بـ "تعليقات جانب أصحابها عين الحقيقة"، حول نقل أحلام بطائرة مروحية عسكرية إلى مدينة البتراء جنوب البلاد، على هامش مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2018، بحسب صحيفة "القدس العربي" الفلسطينية. 

    وقالت القوات المسلحة في بيانها، الذي نشرته القيادة العامة على صفحتها الرسمية، إنه "تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقه من تعليقات جانب أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصاً لنقل الفنانة أحلام إلى البتراء، فقد كانت الرحلة مقررة مسبقا إلى جنوب المملكة، وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود منطقة المدورة محافظتي معان والعقبة (جنوبا)، كمحطة أخيرة بعد سلسلة لقاءات أمنية لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة".

    وأضاف البيان أن هذه الرحلة تزامنت مع "طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام" فقط برحلة الذهاب، وأنه تقرر الموافقة على نقلها في رحله الذهاب ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها.

    وتابع البيان بالقول إنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل ضيوف أو وفود رسمية للبلاد من خلال طائرات عمودية تتبع للقوات المسلحة، في الوقت الذي لا يوجد فيه شركات طيران خاصة تقدم خدمات استئجار طائرات داخل المملكة".

    وأشار البيان إلى أن "هناك تعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية، والأمر ليس بالجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر داخل المملكة".

    وتعهدت القوات المسلحة في بيانها، ملاحقة كل من "يحاول أن يسئ إلى سمعتها ويتمادى في توجيه الاتهامات المغرضة والمسيئة لسمعة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة من خلال الأخبار الملفقة والتي يروج لها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي"، داعية إلى تحري مصداقية ودقة المعلومات التي يتم تداولها من خلال المصادر الإعلامية الرسمية للقوات المسلحة الأردنية.

    وكانت أحلام، شاركت في مهرجان جرش في حفل غنائي يوم 27 يوليو الجاري، بعد مشاركة سابقة في 2001، كما أنها حلت ضيفة أيضا لدى والدة الملكة رانيا العبد الله خلال زيارتها لمؤسسة نهر الأردن.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, سياحة, مشاهير, بيان, القوات المسلحة, الفنانة أحلام, الإمارات العربية المتحدة, الأردن
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