"واتسآب" تعلن عن ميزة "حية" جديدة مذهلة

طرح تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري، أمس الاثنين، ميزة كان قد أعلن عنها منذ شهر مايو/ أيار.

© Photo / Pixabay "واتسآب" يطرح تحديثا يجعلك لا تحتاج للإمساك بهاتفك كي تبعث الرسائل

والميزة الجديدة هي "المحادثات الحية الجماعية"، التي تدعم الاتصال الجماعي لما يصل إلى 4 أشخاص في وقت واحد، بغض النظر عن أماكن تواجدهم حول العالم، بحسب موقع " ذا فيرج " الأمريكي.

وكان "واتسآب" أوضح أنه بهذه الميزة، يمكن إجراء دردشة فيديو مع صديق أو فرد من العائلة من مكان بعيد، طالما هناك اتصال بالإنترنت.

وأشارت إلى أن هذه المكالمات مشفرة بالكامل، مثل جميع الدردشات التي تحدث عبر منصتها.

وتتوافر هذه الميزة حاليا على هواتف "أبل" و"أندرويد".

WhatsApp’s new Group Video Calling feature on Android and iOS is now live for users around the globe, up to four people can Video Chat simultaneously. pic.twitter.com/4FV675odB0 — SANJAY BAFNA (@sanjaybafna) July 31, 2018

وكانت شركة "واتسآب" أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، أن لديها 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا، ورجحت أنه ربما يكون هناك عدد غير قليل من الأشخاص الذين يحاولون تجربة ميزة الاتصال الجماعية الجديدة.

وأطلقت "واتسآب" دردشة الفيديو لأول مرة في عام 2016، بينما طرحت الاتصال الصوتي في عام 2014، والآن يقضي مستخدموها ما مجموعه 2 مليار دقيقة يوميا وهم يتحدثون عبر الهاتف.