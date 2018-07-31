أفضل طريقة لإثبات جديتك في ارتباطك العاطفي

ينتاب كل المرتبطين عاطفيا هاجس وخوف من الانفصال، ولكن خبراء في العلاقات، ذكروا أن هناك طريقة واحدة فقط لإثبات أنك جاد في علاقتك، وتنوي الاستمرار فيها حتى الزواج.

يؤكد العديد من خبراء العلاقات، أن حذف تطبيقات المواعدة من حاسبك الذكي، هو أمثل طريقة لإثبات جديتك في علاقتك مع من تحب، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

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وأشاروا إلى أنه مع كثرة تطبيقات المواعدة، مثل " تندر " و"بمبل"، قد يتعرض المرتبط للعديد من الإغواءات للتعارف على أشخاص جدد، لمجرد أنه اختلف مع من هو متربط به حاليا.

وتشرح خبيرة العلاقات النفسية، مادلين ميسون رانتري، "أن حذف تطبيقات المواعدة يشير إلى أن الشخص جاد وملتزم في علاقته مع من يواعده في الوقت الحالي، وأنه يخوض معه علاقة حصرية".

وتابعت ميسون أنه بحذف هذه التطبيقات، سيتلقى الشاب تطهير نفسي من أية خيارات جديدة للمواعدة، كما أن ذلك سيساعده على التركيز بشكل أكبر على علاقته الحالية، ولن يتعرض للتشتيت.

Police see red after officer posts on Tinder dating app in blue https://t.co/y8deVQXPFI pic.twitter.com/LE6fDuHmTS — Taranaki Daily News (@taranakinews) July 31, 2018

أما خبير المواعدة، جيمس بيس، فأكد أن حذف تطبيقات المواعدة بمثابة إنجاز هام في تاريخ العلاقة، وأنها إشارة للطرف الآخر أن مرحلة البحث عن فتيات أخريات انتهت، بعدما عثر على "نصفه الآخر".

وأشار بيس إلى أن أنسب وقت لحذف تطبيقات المواعدة، هو عند بدء الطرفين في التخطيط للمستقبل.