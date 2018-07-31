كيم كارداشيان: تلقيت اتصالا من ترامب وأنا عارية (فيديو)

سخر مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي، جيمي كيمل، من رواية نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان له، عن تلقيها اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تخفيف العقوبة عن إحدى المسجونات.

وقالت كارداشيان، أثناء استضافتها في برنامج كيمل، أمس الاثنين، إنه تصادف تلقيها اتصال بشأن لقائها مع الرئيس الأمريكي وهي عارية أثناء خضوعها لجلسة تصوير، بحسب شبكة "بي بي سي" الأمريكية.

© AFP 2018 / Angela Weiss كيم كارداشيان لا تستبعد ترشحها لرئاسة أمريكا (فيديو)

وقالت: "كنت عارية ورن جرس هاتفي، وكنت أضع ماكياجا، ومن ثم قلت أعطوني ثوبا، ولم أعرف ما إذا كان ذلك الاتصال الذي أنتظره".

وهنا يقاطع جيمي كيمل كيم كارداشيان، سائلا إياها: "هل كان الرئيس يعرف أنك ترتدين ثوبا فقط عندما اتصل"، فأجابت بلا، فرد عليها في الحال "لأنه لو كان يعلم أنك عارية لأطلق سراح السجن بأكمله"، ليضحك الجمهور الحاضر لتصوير الحلقة.

وعن مشاعرها لحظة دخولها المكتب البيضاوي للمرة الأولى، تذكرت كيم كارداشيان: "قلت في اجتماعي الأول بـ ترامب ياللهول نحن في المكتب البيضاوي اللعين".

وعادت كيم كارداشيان لتؤكد في برنامج جيمي كيمل، أن صداقة زوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست بدونالد ترامب، لا تعني بالضرورة أنه معجب بسياساته ويدعمها.

وقالت: "ليس عندي أمر سيء تجاه ترامب، لقد فعل أمرا مذهلا ولكن هذا لا يعني أنني أتفق مع كل سياساته".

والتقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بنجمة برنامج الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، في شهر مايو/أيار، وناقش معها الإصلاح في السجون.

وفي وقت سابق، أفيد بأن ترامب وكارداشيان يجب أن يلتقيا لمناقشة العفو عن أليس ماري جونسون البالغة من العمر 62 عاما، والتي تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة تهريب المخدرات.