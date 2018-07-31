في نيوم 5 قصور فخمة تنتظر الملك سلمان

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة نيوم السعودية، أمس الإثنين، لقضاء فترة راحته الصيفية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوم، والتي وصفت بأنها وادي السيليكون في الشرق الأوسط، وجهة غير معتادة لقضاء العطلات للملك سلمان، الذي غالبا ما يمكن رؤيته في الصيف في أماكن غريبة مثل الريفييرا الفرنسية، وماربيا في جنوب إسبانيا، وطنجة المغربية.

ونيوم هي منطقة اقتصادية ضخمة يكلف إنشاؤها 500 مليار دولار، تعهد ولي العهد محمد بن سلمان ببنائها من الصفر في منطقة نائية في البلاد، حيث كان أعلن في العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.

ماذا تعرف عن #نيوم التي وصل إليها الملك سلمان؟ تضاريس متنوعة ومشروع سيغير المنطقة. pic.twitter.com/EhowDWUyyK — see | عربي (@Seeon) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

ولم تعلن السلطات السعودية سوى عن تفاصيل قليلة منذ ذلك الحين، وبينما أعلنت بعض الشركات ومنها سوفت بنك اليابانية، عن استعدادها للاستثمار في "نيوم"، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشروعات كبيرة.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك "سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام" في نيوم، دون أن يذكر تفاصيل.

ولم يحدد البيان أين سيقيم العاهل السعودي (82 عاما)، غير أن مصادر كانت قد أبلغت "رويترز" في فبراير/ شباط الماضي أن الحكومة طلبت من شركات محلية بناء خمسة قصور للملك ولولي العهد وأعضاء كبار آخرين في الأسرة المالكة على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا تقريبا غرب مدينة تبوك، وتلك المشروعات من بين أول العقود التي تم إرساؤها بخصوص نيوم.

سمو #ولي_العهد في كلمة له خلال أعمال "#مبادرة_مستقبل_الاستثمار: مبادرة مستقبل الاستثمار لا تعد مؤتمراً ينعقد لعدة أيام فحسب = pic.twitter.com/YFeQuUK9YK — واس (@spagov) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧

وتظهر وثيقة تصميم للمشروع اطلعت عليها "رويترز" مباني فخمة ذات تصميم حديث وتقليدي على الطراز المعماري المغربي تحمل سمات التصميمات الإسلامية وبلاط السيراميك الملون، وسيضم مجمع القصور مهابط لطائرات الهليكوبتر ومرسى وملعب غولف.

ولم يرد الديوان الملكي بعد على أسئلة حول الوضع الحالي لأعمال الإنشاء في نيوم، التي يصعب على المدنيين الوصول إليها، ومن المعتقد أن تشييد بعض تلك القصور على الأقل قد اكتمل خلال شهور بتكلفة لم يتم الكشف عنها.