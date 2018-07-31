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21:53 31 يوليو/ تموز 2018
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    المصارع الأمريكي أندرتيكر

    شاهد... قائمة أغنى 10 مصارعين في العالم لسنة 2018

    © AP Photo / Phelan M. Ebenhack
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    ليس سرا أن شركة "WWE" تصنع مصارعين فاحشي الثراء، وأوضح دليل على هذا المصارع السابق، دواين جونسون "ذا روك"، الذي أصبح من بين أقوى مشاهير العالم في الوقت الراهن، وأفلامه تحقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر.

    طرحت مجلة "فوربس"، قائمة لأغنى المصارعين في "WWE" لعام 2018، استنادا إلى أرباحهم المقدرة للعام الماضي 2017، بما في ذلك المرتبات، وعائداتهم من المنتجات التجارية التي تحمل أسماءهم طوال العام الراهن.

     المركز الأول) جون سينا

    تصدر، جون سينا، الفائز بحزام "WWE" 16 مرة، وهي أعلى بطولة في تاريخ الشركة، والمحبوب من جانب الأطفال، ويعتبر امتدادا للمصارع السابق، هالك هوغان، قائمة مجلة "فوربس"، بتقاضيه لـ 10 ملايين دولار. وسار سينا على خطى دواين جونسون، وأصبح شبه متفرغ للسينما والتلفزيون، ومن أشهر أفلامه "ذا مارين"، ومشاركته بالأداء الصوتي لفيلم الكرتون "فرديناند" في عام 2017.

    المركز الثاني) بروك ليسنر

    جاء المصارع الأمريكي الملقب بـ "الوحش" في المركز الثاني، بتقاضيه لملبغ 6 ملايين ونصف المليون دولار. وبروك ليسنر بطل سابق في مباريات الـ "UFC" القتالية، وحاز عل بطولة "WWE" 5 مرات في مشواره، ودائما ما يتصدر المشهد في كل عروض الشركة، المتاحة للمشاهدى مقابل الدفع.

    المركز الثالث) رومان راينز

    أصبح العضو السابق في فريق "ذا شيلد" أو "الدرع"، رومان راينز، والملقب بداخل الحلبة بـ "الكلب الكبير"، من الأسماء الرائجة بداخل "WWE" خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد هزيمته لـ "الأسطورة" أندرتيكر في مهرجان "راسلمانيا" لعام 2017.

    ويجني راينز 4.3 ملايين دولار.

    المركز الرابع) إيه جي ستايلز

    بعد مشاركته في العديد من مباريات المصارعة الاحترافية حول العالم، ومنها في اليابان، انتقل إيه جي ستايلز لـ "WWE" في عام 2016، وأصبح من أكثر المصارعين المشاركين في مباريات في العام الماضي، وهو حاليا بطل "WWE" للمرة الثانية.

    ويجني إيه جي ستايلز 3 ملايين ونصف مليون دولار.

    المركز الخامس) تريبل إتش

    يجني المصارع الأمريكي الشهير، بول ليفيزك، الشهير بـ "تريبل إتش" (48 عاما) 3.2 ملايين دولار، من عمله كمصارع، ومن وظيفته كنائب للرئيس التنفيذي بالشركة منذ عام 2013.

    المركز السادس) راندي أورتون

    يجني المصارع الأمريكي الشهير، راندي أورتون، الملقب بـ "الأفعى"، 2.9 ملايين دولار، وهو فائز ببطولة "WWE" 9 مرات، وشارك في 11 عروض مشاهدة مقابل الدفع في 2017، وهو رقم قياسي بالنسبة لأي مصارع.

    المركز السابع) سيث رولينز

    يجني العضو السابق لفريق "ذا شيلد" أو "الدرع"، 2.7 ملايين دولار، وتشير مجلة "فوربس" إلى أن شعبيته الكبيرة وسط المعجبين، تعكس إقبالهم على المبيعات التجارية التي تحمل اسمه.

    المركز الثامن) أندرتيكر

    ظل مارك كالاواي، الشهير بـ "أندرتيكر" أو "الحانوتي"، يمتع الجماهير بداخل حلبة المصارعة الحرة لمدة 3 عقود، ولا ننسى أنه يتمتع بشعبية عريضة حول العالم، على الرغم من تقدمه في العمر (53 عاما)، ولكنه مازال يحقق أرباحا من المنتجات التجارية التي تحمل اسمه، ما يجعله يجني 2 ملايين ونصف المليون دولار.

    المركز التاسع) دين أمبروز

    يعد العضو السابق في فريق "ذا شيلد" أو "الدرع" من أكثر المصارعين الذين يتمتعون بـ "كاريزما" وجاذبية في الوقت الحالي، كما أنه من أكثر الرياضيين انشغالا بداخل الشركة، وكان ثاني أكثر مصارع نشط في "WWE" بالعام الماضي 2017.

    ويجني 2.2 ملايين دور.

    المركز العاشر) كيفين أوينز

    جاء في المركز الأخير، كيفين أوينز بمبلغ 2 ملايين دولار، ويعتبر هذا أول له في قائمة "فوربس". 

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