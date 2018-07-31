شاهد ما فعله محمد بن سلمان بعد جلسة مجلس الوزراء السعودي

انتشرت مقطاع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو يتناول الطعام وسط مجموعة من الشباب في منطقة نيوم.

وذكرت صحيفة "الوئام" السعودية، أن ولي العهد لبى دعوة عدد من المواطنين أثناء تواجده في تبوك بتذوق "الجمرية".

وأظهرت مقاطع الفيديو ابن سلمان، بين مجموعة من الشباب في مدينة نيوم في صحراء تبوك، بعدما حضر جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عقدت لأول مرة في تبوك، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

​ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارت، وثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد وصل مساء أمس الاثنين، إلى مدينة نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.