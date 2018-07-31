شاهد... إليسا تلتقي ميسي في زفاف فابريغاس

التقت المطربة اللبنانية، إليسا، مؤخرا، بلاعب كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، في حفل زفاف.

وشاركت إليسا جمهورها صورة تجمعها بـ ميسي، عبر حسابها على "إنستغرام"، من زفاف صديقتها دانييلا سمعان من لاعب فريق تشيلسي لكرة القدم، سيسك فابريغاس، الذي أقيم في جزيرة إبيزا في إسبانيا.

وعلقت إليسا على الصورة التي تجمعها بميسي في تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها بالإنجليزية: "وصباح الخير". والتي حققت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصدت الصورة ما يزيد عن 60 ألف إعجاب خلال ساعة واحدة من نشرها، فيما علق البعض قائلين: "عندما يلتقي ملك الإبداع والمتعة الكروية مع ملكة الإحساس والرومانسية".