شاهد... إليسا تلتقي ميسي في زفاف فابريغاس

وشاركت إليسا جمهورها صورة تجمعها بـ ميسي، عبر حسابها على "إنستغرام"، من زفاف صديقتها دانييلا سمعان من لاعب فريق تشيلسي لكرة القدم، سيسك فابريغاس، الذي أقيم في جزيرة إبيزا في إسبانيا.
وعلقت إليسا على الصورة التي تجمعها بميسي في تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها بالإنجليزية: "وصباح الخير". والتي حققت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
And good morning pic.twitter.com/EXXDfH0PGh— Elissa (@elissakh) July 31, 2018
وحصدت الصورة ما يزيد عن 60 ألف إعجاب خلال ساعة واحدة من نشرها، فيما علق البعض قائلين: "عندما يلتقي ملك الإبداع والمتعة الكروية مع ملكة الإحساس والرومانسية".
Another pic from the dream wedding of @firstLadyD4 and @cesc4official love u ❤ pic.twitter.com/SQ1LYy0uWa— Elissa (@elissakh) July 29, 2018
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