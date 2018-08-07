هل موافقة السعودية على افتتاح مكتب يدير المصالح الإيرانية لديها، يعتبر خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين؟

نعم 39.8% (47)

لا 60.2% (71) صوتوا: 118 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي