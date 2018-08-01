"هواوي" الصينية تتجاوز "آبل" من حيث مبيعات الهواتف الذكية في العالم

أعلنت شركة "كاناليس" لتحليل البيانات، اليوم الأربعاء، أن شركة "هواوي تخنواغي" الصينية تفوقت على "آبل" الأمريكية وأصبحت ثاني شركة في العالم من حيث مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني من عام 2018، بعد شركة "سمسونغ إلكترونيكس".