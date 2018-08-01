في ذكرى ميلاده... سعيد صالح قدم 500 فيلم لكنه "أحب المسرح"

في الأول من أغسطس/آب عام 1938، ولد الفنان المصري سعيد صالح، ليصبح أحد أشهر كوميدي سينمائي ومسرحي في مصر والعالم العربي.

بدء سعيد صالح مسيرته الفنية صغيرا، وأنهاها قبل موته في 31 يوليو/تموز 2014 بسنوات قليلة، وقدم قرابة 500 فيلم للسينما، أغلبها نجح ولا يزال علامة في تاريخ السينما المصرية.

ورغم كل هذا الكم من الأفلام والنجاحات الكبيرة، إلا أن صالح قال في لقاء له "ماليش في السينما، أنا لقيت نفسي في المسرح أكتر".

وقدم سعيد صالح للمسرح عدد من الأدوار التاريخية، أهمها دوره في "مدرسة المشاغبين"، وبطولته لمسرحية "العيال كبرت"، ووصل عدد المسرحيات التى قدمها قرابة 300 مسرحية.

شارك صالح زعيم الكوميديا عادل إمام فى عدد من أشهر أفلامه مثل "رجب فوق صفيح ساخن"، و"المشبوه" و"سلام يا صاحبي" الذي يعد من أشهر الأدوار التى قدمها سعيد صالح مع عادل أمام.

من الأشياء الغريبة التى عرفت عن سعيد صالح، أنه رفض عدد من الأدوار التاريخية، التى قدمها آخرون وأصبحت من أشهر المسلسلات والأفلام في مصر، فقد عرض عليه دور "العمدة سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية" أحد أيقونات الدراما المصرية، وقدم الدور بدلا منه الفنان صلاح السعدني.

وقيل أيضا أن دور صلاح السعدني في مسلسله الشهير "أرابيسك" عرض فى البداية أيضا على سعيد صالح ورفضه.

لكنه رغم ذلك قدم فى الدراما عدد من المسلسلات مثل "أوان الورد، والسقوط في بئر سبع و9 جامعة الدول".

عاش سعيد صالح 76 عاما، حفلت بكثير من النجاحات، وقليل من الاختفاء، لكنها كانت عظيمة، ولذا تذكره الجميع اليوم فى ذكرى ميلاده، وأمس في ذكرى وفاته.