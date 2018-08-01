3 طرق لتنقية ماء الصنبور في المنزل

1- تجميد الماء: صبوا الماء في الطنجرة واتركوا 1 سم دون ماء ثم ضعوا الطنجرة في الثلاجة لعدة ساعات، حتى يتجمد نصف الماء. وبعد ذلك أخرجوها من الثلاجة واكسروا طبقة الجليد التي تشكلت في الأعلى واستخدموه في الشرب وإعداد الطعام.

2- غلي الماء: صبوا الماء في وعاء زجاجي وابقوه مفتوحا يوما كاملا وسيخرج الكلور والأمونيا والمواد الغازية الأخرى والشوائب في هذا الوقت، وبعد ذلك اغلوا الماء ونتيجة لذلك ستخرج تقريبا كل المواد الضارة. ويمكن استخدام هذه الماء في إعداد الطعام ولكن من أجل استخدامها للشرب يجب إضافة 0.5 من حمض الأسكوربيك لكل 5 لتر من الماء وحركوها واتركوها مدة ساعة.

3- استخدام الفلتر الأصلي وذي الجودة العالية، ويمكن شراءه في المتاجر.