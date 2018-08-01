تسجيل
15:10 01 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    حيوان كنغر

    كنغر يهرب من مركز للحيوانات بعد إخراجه من منزل اقتحمه في أستراليا

    © flickr.com/ Stéphane Enten
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    لم يكد يمر يومان على إخراج كنغر من منزل اقتحمه في مدينة ملبورن بجنوب أستراليا، حتى فر من مركز لإيواء الحيوانات وقفز من فوق جدار ارتفاعه 2.2 متر.

    العاملون بالمركز أطلقوا على الكنغر اسم نورمان بيتس على اسم السفاح بطل فيلم (سايكو) أو (مضطرب العقل) الشهير للمخرج ألفريد هيتشكوك عندما أخرجوه من المنزل الذي اقتحمه يوم الأحد محطما زجاج إحدى النوافذ مما أدى إلى تناثر دمه على الجدران.

    وقال مانفرد زابينسكاس الذي يدير مركز (فايف فريدمز أنيمال رسكيو) للحيوانات والذي استدعته الشرطة للإمساك بالكنغر الهارب "كان الدم متناثرا في كل مكان. بدا كمشهد من فيلم سايكو".

    وأودع نورمان مكانا واسعا مع عدد من حيوانات الكنغر، لكنه بدت عليه مظاهر التوتر الشديد. وبحلول اليوم الثاني كان قد هرب بالفعل، بحسب مانقلت "رويترز".

    وقال زابينسكاس: "لم نر كنغرا يتوق للهرب هكذا مثل نورمان. إنه حتى لم يلمس حافة الجدار البالغ ارتفاعه مترين. قفز قفزة عالية فعلا".

    حيوان كنغر
    © flickr.com/ Stéphane Enten
    مطاردة مشوقة بين الشرطة وحيوان يشبه الكنغر (فيديو)

    كان الكنغر يعيش على الأرجح في الحقول المفتوحة قرب المنطقة السكنية التي عثر عليه فيها على مشارف ملبورن، ثم ضل طريقه وأصابه الفزع عندما اقتحم المنزل عبر النافذة يوم الأحد.

    وكتبت هيلين راوند المتطوعة بمركز (فايف فريدمز) على موقع التواصل الاجتماعي "على الأقل هو الآن في براح غابة واسعة بعيدا عن خطر السيارات والشاحنات والبشر".

    ويعيش في أستراليا نحو 45 مليون كنغر وليس من المستغرب أن يشاهد أحد السكان واحدا في الفناء الخلفي لمنزله في المدن المحاطة بالأدغال مثل العاصمة كانبيرا.

    وفي المناطق التي أصابها الجفاف تزداد احتمالات دخول حيوانات الكنغر للمناطق السكنية بحثا عن الطعام والماء.

    وكان كنغر رمادي ضخم قد أوقف اللعب في مباراة لكرة القدم في كانبيرا الشهر الماضي عندما قفز داخل الملعب واتجه للمرمى ليرقد بداخله.

    وفي ولاية فيكتوريا الجنوبية حيث الجفاف أقل، تدخل حيوانات الكنغر في مواجهات مع البشر مع تسارع التوسع العمراني في مواطنها.

    وقال زابينسكاس: "عندما تجد حيوانات الكنغر نفسها محاصرة في نهاية المطاف بين المشروعات العمرانية، تلجأ الحكومة لإطلاق النار عليها للتخلص من المشكلة".

     

    انظر أيضا:

    معركة شرسة... حيوان الراكون يدافع عن صغاره ضد وشق مفترس (فيديو)
    عائلة تعثر على أكثر من 100 حيوان مرعب داخل منزلها (فيديو)
    حيوان يتوقع نتيجة مباراة مصر وروسيا (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    الكنغر, حديقة حيوان, اصطياد, حيوان, هروب, أستراليا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجسر الذهبي في مدينة با نا هيلز، فيتنام، 31 يوليو/ تموز 2018
    بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك