النيزك "هالك" يقترب من الأرض لأقرب مسافة في 7 أغسطس

سيقترب النيزك العملاق المسمى "هالك" يوم الثلاثاء المقبل 7 آب/ أغسطس لأقرب مسافة من كوكب الأرض.

© Fotolia / Mopic شاهد...توثيق لحظة اقتراب نيزك ضخم من الأرض

وبحسب الباحث الروسي في مجال النيازك، يفغينيي دميتريف، فإن حجم سحابة غبار الغاز المتكونة حول النيزك تعادل ضعف حجم أحد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، المشتري.

ولكن من الممكن أن يتغير حجمه بعد اقترابه من الشمس.