سرقة جائزة "نوبل في الرياضيات" خلال حفل في ريو دي جانيرو

سُرق وسام فيلدز، الذي يطلق عليه أحيانا "جائزة نوبل في الرياضيات"، من الفائز به بعد قليل من تسلمه خلال حفل أقيم في ريو دي جانيرو يوم أمس الأربعاء.

وقال منظمو الحفل إن كوجر بيركار، وهو لاجئ كردي من إيران يحاضر في جامعة كمبردج وضع الوسام الذهبي، الذي تبلغ قيمته نحو أربعة آلاف دولار، في حقيبة وأدرك بعد ذلك بقليل أنها سرقت، بحسب رويترز.

وعثر مسؤولو الأمن في مركز مؤتمرات ريوسينترو على الحقيبة الخاوية في جناح قريب، وراجعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وحددت هوية اثنين تشتبه فيهما.

وقال المنظمون في بيان "يأسف المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات بشدة لاختفاء حقيبة عالم الرياضيات كوجر بيركار التي كانت تحوي وسام فيلدز الذي تسلمه في الحفل صباح اليوم".

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التي يقام فيها حفل تسليم الجوائز، التي تمنح كل أربع سنوات، في نصف الكرة الجنوبي.