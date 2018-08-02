تعرف على خاصية "واتسآب" الجديدة المدفوعة

يعتزم تطبيق "واتسآب" إطلاق خدمته المدفوعة الجديدة، في إطار الأعمال التجارية والشركات الراغبة بالتواصل مع عملائها عن طريقه.

التطبيق الأشهر على الهواتف الذكية يرغب بطرح خاصيته الجديدة، للشركات الراغبة بإيصال خدماتها لعملائها مقابل مبالغ مالية.

وكان التطبيق قد أعلن على صفحته الخاصة على الإنترنت في العام الماضي، عن طرح مثل هذه الخاصية للشركات الراغبة.

ويهدف التطبيق إلى فرض رسوم على الشركات الراغبة بالترويج لمنتجاتها أو إرسال رسائل نصية عبره لعملائها، وسيتم حماية خاصية المستخدم، حيث يستطيع الشخص رفض مثل هذه الرسائل.

فبحسب ما نشرت "رويترز"، فإن سعر هذه الرسائل سيكون ما بين 0.5 سنت إلى 9 سنت، حسب البلد.

وبحسب موقع "Tech Crunch" فإن حوالي 1.5 مليار شخص حول العالم يستخدمون هذا التطبيق، والذي يتبع لشركة "فيسبوك".