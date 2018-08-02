ميلانيا ترامب تظهر مهاراتها الزراعية (صورة)

وتظهر ميلانيا على الصورة وهي تنحني نحو السلة وفي يديها مقص زراعي وتبدو الصورة وكأنها عفوية، لكن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعية حكموا على ميلانيا على أنها تتصنع الاهتمام بالحديقة، والحقيقة لا تفهم شيئا في مجال الاعتناء بالنباتات.

وانتقد المعلقون اختيار الملابس لمثل هذا العمل، فلم تتخل زوجة الرئيس الأمريكي حتى عن الأشياء التجارية الباهظة الثمن حتى في هذه الحالة، وأشاروا أيضا إلى أن زيها لا يمكن أن يكون ملائما للعمل، وينبغي جمع الشعر الطويل في حزمة على الأقل لأسباب أمنية.

وعلق @TigerlilyAthena، "حتى لو كان لدي الكثير من المال، لن أرتدي بلوزة قدرها 600 دولار للعمل في الحديقة".

وكذلك المستخدمون غير راضين عن وضعية ميلانيا في الصورة، فبحسب رأيهم، هذا دليل لعدم قدرة السيدة الأولى على العمل. واقترح البعض أنها تهدد أحدا بالمقص الزراعي الذي في يدها.