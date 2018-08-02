للمرة الثانية...حسناء كردستان تتغلب على منافساتها العراقيات(صور)

تربعت الحسناء، سوزي دلشاد، الرياضية البطلة من إقليم كردستان العراق، للمرحلة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى في مسابقة ركوب الدراجات الهوائية، المقامة محليا، بالمنافسة مع قريناتها من باقي المحافظات العراقية.

سبقت سوزي ذات الـ21 عاما، 12 فتاة من الفرق الثلاثة الأخرى المشاركة في السباق الفردي العام للدراجات الهوائية الذي أقامه الدوري العراقي للدراجات للمنطقة الشمالية، بمرحلته الثانية.

وقالت دلشاد، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس 2 أغسطس/آب:" أحرزت المرتبة الأولى في المرحلة الثانية من السباق الفردي العام للدراجات الهوائية، والتي انطلقت منذ 27 تموز/يوليو، واختتمت بالفوز يوم 29 يوليو".

وأضافت دلشاد أن "السباق جرى بالمنافسة بين فريقها مع مشاركة 3 فرق كل فريق يضم أربع فتيات من مختلف محافظات العراق، على الطريق الرابط بين أربيل مركز إقليم كردستان ومحافظة كركوك شمالي بغداد".

ونوهت دلشاد، في ختام حديثها، إلى أن المرحلة الأخيرة من السابق، ستقام يوم 20 أغسطس/آب الجاري.

وفي تصريح سابق لسوزي دلشاد لمراسلتنا، يوم 31 مارس/آذار، أعلنت قائلة: "أحرزت المركز الأول في المرحلة الأولى للسباق الفردي العام، للدراجات الهوائية الذي أقامه الدوري العراقي للدراجات، للمنطقة الشمالية نهاية الشهر، في طريق بردي الرابط بين أربيل "مركز إقليم كردستان"، ومحافظة كركوك "شمالي بغداد".

وأوضحت سوزي حينها، أن عدد الفرق التي تنافست في السابق، ستة والفريق الواحد يضم أربع لاعبات من مختلف أنحاء العراق وإقليم كردستان، مشيرة إلى أن طول الطريق الذي أقيمت عليه المرحلة الأولى من البطولة (20 كم).

وتستعد "سوزي" إلى بطولة أوروبية للدراجات الهوائية، دعيت إليها في إيطاليا، للتسابق مع نحو (2000) شخص، ما بين نساء ورجال وشباب وكبار في السن وأطفال حتى في شهر تموز/يوليو المقبل.

وذكرت، أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها ببطولة أوروبية، سبق وشاركت في إيطاليا أيضا، لافتة إلى بطولة أخرى (عربية) ستمثل العراق فيها قريبا.

واستطاعت سوزي، من تأطير حلمها بواقع مزين بزهور البنفسج، بمنح الفتيات المرح بقيادة الدراجات الهوائية، تغلبا على التقاليد السائدة المقيدة لحرية المرأة في العراق، بافتتاح محل خاص بها.

مئات الدراجات الهوائية رصتها "سوزي دلشاد"، داخل سقيفة أنيقة تنسدل منها ستارة بلون البنفسج أيضا، في "بارك هواري شار" بمدينة سليمانية ثاني مدن إقليم كردستان وأجملها.

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، التقت مراسلتنا، في العراق، بسوزي دلشاد، وهي لاعبة دراجات المنتخب العراقي، وبطلة العراق والعرب لثماني سنوات، وحدثتنا عن مشروعها الذي افتتحته في مسقط رأسها بمحافظة السليمانية.