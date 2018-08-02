البدء في بناء متحف لإحياء ذكرى إنقاذ فتية الكهف

انطلقت، اليوم الخميس 2 أغسطس/ آب، أعمال بناء متحف في تايلاند؛ لإحياء ذكرى عملية إنقاذ فريق كرة قدم للناشئين في إقليم تشيانج راي بشمال البلاد ووفاة أحد الغواصين.

وبدأ العمال في بناء المتحف بعد مراسم بوذية تقليدية أقيمت، أمس الأربعاء، في كهف تام لوانج، بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Thailand Government Spokesman Bureau تذكارات "فتية الكهف" في تايلاند تحقق أرباحا كبيرة… ولهذا السبب يتم إيقاف بيعها

وسيستغرق بناء المتحف خمسة أشهر، ويتكلف عشرة ملايين بات (300 ألف دولار)، وسيموله الفنان التايلاندي تشالرمتشاي كوسيتبيبات الذي تنحدر أصوله من إقليم تشاينج راي.

ومن المقرر أن يضم المتحف رسما بطول 13 مترا يصور المنقذين، ومن بينهم الغواصون البريطانيون الذين كانوا أول من عثر على الفتية.

كما يجري نحت تمثال للغواص التايلاندي سامارن كونان الذي لفظ أنفاسه بعد فقد الوعي خلال مهمة لوضع عبوات أوكسجين في عمق الكهف، بارتفاع أربعة أمتار، وسيوضع أمام المتحف لدى الانتهاء منه.

كان 12 فتى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، اختفوا مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما يوم 23 يونيو/ حزيران، بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف، وجرى إنقاذهم بعدها بأكثر من أسبوعين خلال مهمة شاقة استغرقت ثلاثة أيام نفذها غواصون أجانب وتايلانديون ولاقت اهتماما عالميا.