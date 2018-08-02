بعد "كيكي"... تحدي "زووم" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأحدث تحد عبر الإنترنت بعد تحدى كيكي وهو تحدي "زووم".
هذي رقصه توها جديده اسمها #زووم ،، يالله يالمخفات ورونا رقصاتكم— عنصوص (@3nsos) August 1, 2018
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والتحدي الجديد يقوم خلاله الشخص بالتمثيل كأنه يقود سيارة، بعد أن يربط حزام الأمان ويؤدي رقصة على أنغام الموسيقى، ثم يضغط على دواسة البنزين لينطلق بسيارته الوهمية إلى الأمام أو الخلف.
#زووم— حدوتة مصرية🇪🇬 Ⓜ (@faten_ahmedm) August 1, 2018
بعد تحدى كيكى
انتشر تحدى جديد #زووم
نفسى اعرف مين اللى بيخترع التحديات دى 😒 pic.twitter.com/hMrRoBM2Mj
وفي هذه اللحظة يقوم شخص آخر يكون خارج إطار التصوير، بسحبه، ليظهر وكأنه يتحرك بالفعل بسيارته الوهمية.
خلصنا من #كيكي تشالنج.!!— Malik Alkaf ⓭ (@MalikAlkaf) July 31, 2018
جانا #زووم تشالنج 😏 pic.twitter.com/IOLqO1Bvb7
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فالبعض أبدى مخاوفه من طريقة السحب العنيفة التي قد تكون خطيرة، وقد تسبب إصابات للمشاركين بهذا التحدي، فيما قام به آخرون دون تردد.
افضل من سوا تحدي zoom pic.twitter.com/9imGHnOGJ4— Marc (@hhh_wwp) August 1, 2018
وقال البعض أن هذا "زووم" أخطر من "كيكي"؛ لأن الأطفال يشاركون به وربما يصدمون رؤوسهم بالأرض أو يتم جذبهم من أطرافهم بقوة تعرضهم للكسور.
زووم..🤣🤣🤣— 💫 المـ الفارس ـلثم 💫 (@NOOODH_AH) July 31, 2018
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#ZoomChallenge pic.twitter.com/OL0BDSV4KK
يذكر أنه على غرار تحديات عالمية انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مثل "تحدي دلو الثلج" و"تحدي أحمر الشفاه"، فقد انتشر أخيرا تحد جديد يدعى "كيكي"، والمرتبط بمهارات الرقص.
مشكلة #zoomchallange #تحدي_زووم انه يعتبر خطير للاطفال والكبار ايضا فتظهر مقاطع للأطفال وهم يضربون رؤوسهم على الأرض مما يعني أن التحدي قد يؤدي إلى إصابة خطيرة لاقدر الله pic.twitter.com/IJCkbDggF2— ياسر سمارن (@ysamaren) August 1, 2018
ووصل "تحدي كيكي" إلى العالم العربي بشكل عام، والمجتمع الخليجي بشكل خاص، إذ نشر العديد من الشباب مقاطع فيديو لهم وهم يؤدون هذه الحركات تحت هاشتاغ "تحدي كيكي".
ولكن قوبل "تحدي كيكي" باستهجان كبير، بسبب الحوادث الخطيرة التي قد يسببها، إذ أشارت تقارير عالمية إلى تعرض بعض الشبان لإصابات نتيجة وقوعهم على الأرض أثناء الهبوط من السيارة أثناء تحركها، بالإضافة إلى حصول عدة حوادث سير بسببها.
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