بعد "كيكي"... تحدي "زووم" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

اجتاح تحد جديد أطلق عليه اسم "زووم" مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر بصورة واسعة في الدول العربية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته "رقصة كيكي".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأحدث تحد عبر الإنترنت بعد تحدى كيكي وهو تحدي "زووم".

هذي رقصه توها جديده اسمها #زووم ،، يالله يالمخفات ورونا رقصاتكم

pic.twitter.com/dAAu0ImEIv — عنصوص (@3nsos) August 1, 2018

​والتحدي الجديد يقوم خلاله الشخص بالتمثيل كأنه يقود سيارة، بعد أن يربط حزام الأمان ويؤدي رقصة على أنغام الموسيقى، ثم يضغط على دواسة البنزين لينطلق بسيارته الوهمية إلى الأمام أو الخلف.

#زووم

بعد تحدى كيكى

انتشر تحدى جديد #زووم

نفسى اعرف مين اللى بيخترع التحديات دى 😒 pic.twitter.com/hMrRoBM2Mj — حدوتة مصرية🇪🇬 Ⓜ (@faten_ahmedm) August 1, 2018

​وفي هذه اللحظة يقوم شخص آخر يكون خارج إطار التصوير، بسحبه، ليظهر وكأنه يتحرك بالفعل بسيارته الوهمية.

​وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فالبعض أبدى مخاوفه من طريقة السحب العنيفة التي قد تكون خطيرة، وقد تسبب إصابات للمشاركين بهذا التحدي، فيما قام به آخرون دون تردد.

افضل من سوا تحدي zoom pic.twitter.com/9imGHnOGJ4 — Marc (@hhh_wwp) August 1, 2018

​وقال البعض أن هذا "زووم" أخطر من "كيكي"؛ لأن الأطفال يشاركون به وربما يصدمون رؤوسهم بالأرض أو يتم جذبهم من أطرافهم بقوة تعرضهم للكسور.

​يذكر أنه على غرار تحديات عالمية انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مثل "تحدي دلو الثلج" و"تحدي أحمر الشفاه"، فقد انتشر أخيرا تحد جديد يدعى "كيكي"، والمرتبط بمهارات الرقص.

مشكلة #zoomchallange #تحدي_زووم انه يعتبر خطير للاطفال والكبار ايضا فتظهر مقاطع للأطفال وهم يضربون رؤوسهم على الأرض مما يعني أن التحدي قد يؤدي إلى إصابة خطيرة لاقدر الله pic.twitter.com/IJCkbDggF2 — ياسر سمارن (@ysamaren) August 1, 2018

​ووصل "تحدي كيكي" إلى العالم العربي بشكل عام، والمجتمع الخليجي بشكل خاص، إذ نشر العديد من الشباب مقاطع فيديو لهم وهم يؤدون هذه الحركات تحت هاشتاغ "تحدي كيكي".

ولكن قوبل "تحدي كيكي" باستهجان كبير، بسبب الحوادث الخطيرة التي قد يسببها، إذ أشارت تقارير عالمية إلى تعرض بعض الشبان لإصابات نتيجة وقوعهم على الأرض أثناء الهبوط من السيارة أثناء تحركها، بالإضافة إلى حصول عدة حوادث سير بسببها.