بيع جنيه مصري مقابل 26.4 ألف دولار في مزاد

يعود الجنيه المصري إلى عام 1899، وبيع في المزاد الذي عقد ضمن معرض النقود الورقية الدولية، ويقام في السابع من يونيو/ حزيران كل عام ويستمر أربعة أيام في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية، بحسب صحيفة "ناميستماتيكس نيوز".
كما بيعت ورقة مالية بقيمة ألف روبية من إصدار البنك الاحتياطي البورمي، تحمل صورة آخر سلاطين الهند، وكانت حالتها تالفة بعض الشئ.
جنيه مصري مقابل 26.4 ألف دولار pic.twitter.com/lFrpwTwGI5— sooonews (@sooonews) August 2, 2018
وبسبب ندرة الورقة التي تعود إلى عام 1939، جعل سعرها يصل إلى 38.400 ألف دولار أي 4 أضعاف قيمتها المحددة.
جنيه مصري ب 26400 دولار! https://t.co/Ktv6ipBY7Q pic.twitter.com/1hnRBAZjJO— ESAMELBADRAWY (@ESAMELBADRAWY) August 2, 2018
كما بيعت ورقتين ماليتين من غيانا البريطانية يعود تاريخ إصدارهما إلى 1 يناير/ كانون الثاني 1942.
20 دولارا وصل سعرها إلى 27.600 ألف دولار pic.twitter.com/U4axadc9In— sooonews (@sooonews) August 2, 2018
الورقة الأولى بقيمة 20 دولارا تحمل صورة طائر الطوقان، وكان لونها بنيا أكثر منه بنفسجيا، ووصل سعرها إلى 27.600 ألف دولار، فيما بيعت الورقة الأخرى بقيمة 10 دولارات مقابل 13.200 ألف دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)