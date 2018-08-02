بيع جنيه مصري مقابل 26.4 ألف دولار في مزاد

بيع جنيه مصري مقابل 26.4 ألف دولار، وذلك في مزاد لموقع "لين نايت" الأمريكي، المعني بجمع العملات الورقية والمعدنية النادرة وبيعها.

يعود الجنيه المصري إلى عام 1899، وبيع في المزاد الذي عقد ضمن معرض النقود الورقية الدولية، ويقام في السابع من يونيو/ حزيران كل عام ويستمر أربعة أيام في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية، بحسب صحيفة "ناميستماتيكس نيوز".

كما بيعت ورقة مالية بقيمة ألف روبية من إصدار البنك الاحتياطي البورمي، تحمل صورة آخر سلاطين الهند، وكانت حالتها تالفة بعض الشئ.

جنيه مصري مقابل 26.4 ألف دولار pic.twitter.com/lFrpwTwGI5 — sooonews (@sooonews) August 2, 2018

​وبسبب ندرة الورقة التي تعود إلى عام 1939، جعل سعرها يصل إلى 38.400 ألف دولار أي 4 أضعاف قيمتها المحددة.

​كما بيعت ورقتين ماليتين من غيانا البريطانية يعود تاريخ إصدارهما إلى 1 يناير/ كانون الثاني 1942.

20 دولارا وصل سعرها إلى 27.600 ألف دولار pic.twitter.com/U4axadc9In — sooonews (@sooonews) August 2, 2018

​الورقة الأولى بقيمة 20 دولارا تحمل صورة طائر الطوقان، وكان لونها بنيا أكثر منه بنفسجيا، ووصل سعرها إلى 27.600 ألف دولار، فيما بيعت الورقة الأخرى بقيمة 10 دولارات مقابل 13.200 ألف دولار.