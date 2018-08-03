"نوتيلا" تطلب 60 ذواقا للعمل لديها في إيطاليا

وذكر موقع getsurrey البريطاني إن الشركة اشترطت في المتقدمين لشغل وظيفة الذواق أن يحب الشوكولاتة وطعم البندق، وأن يكون راغبا في السفر إلى معامل الشركة بمدينة ألبا الإيطالية.
وخصصت الشركة راتبا مغريا للمقبولين في تلك الوظيفة، على أن يخضعوا لتدريب لمدة 3 أشهر، تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، ويشتمل التدريب على تعليم المقبولين لشغل الوظيفة على المصطلحات الصحيحة اللازمة لوصف المذاقات المختلفة.
وأوضحت الشركة في إعلان الوظيفة أن المقبولين سيوقعون عقدًا للعمل بنظام الدوام الجزئي يومين أسبوعيا، لمدة ساعتين في اليوم الواحد، ويمكن للمهتمين بالتقدم للوظيفة مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني المرفق في هذا الإعلان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)