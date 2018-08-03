"نوتيلا" تطلب 60 ذواقا للعمل لديها في إيطاليا

أعلنت شركة نوتيلا الإيطالية، عملاق صناعة منتجات الشيكولاتة عن حاجتها إلى 60 ذواقا، لاختبار مذاق منتجاتها الشهيرة.

وذكر موقع getsurrey البريطاني إن الشركة اشترطت في المتقدمين لشغل وظيفة الذواق أن يحب الشوكولاتة وطعم البندق، وأن يكون راغبا في السفر إلى معامل الشركة بمدينة ألبا الإيطالية.

وتابع الموقع أن من بين الشروط كذلك، ألا يعاني المتقدم من حساسية من أي نوع، وأن يكون على دراية باستخدام الحاسب الآلي.

وخصصت الشركة راتبا مغريا للمقبولين في تلك الوظيفة، على أن يخضعوا لتدريب لمدة 3 أشهر، تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، ويشتمل التدريب على تعليم المقبولين لشغل الوظيفة على المصطلحات الصحيحة اللازمة لوصف المذاقات المختلفة.

وأوضحت الشركة في إعلان الوظيفة أن المقبولين سيوقعون عقدًا للعمل بنظام الدوام الجزئي يومين أسبوعيا، لمدة ساعتين في اليوم الواحد، ويمكن للمهتمين بالتقدم للوظيفة مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني المرفق في هذا الإعلان.