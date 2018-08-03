يابانيون يتألقون بالزي السعودي (صور)

يشارك ما يقارب الـ30 يابانيا في مسابقة "هاكاثون الحج" التي انطلقت في جدة منذ يومين، ويتوزع المشاركون اليابانيون على عدد من الفرق التي تتنافس مع فرق من مختلف البلدان.

ولفت الفريق الياباني انتباه المشاركين في الفعالية منذ انطلاقها في مرحلة "التحدي التقني"، بارتدائه الزي السعودي، وهو ما اعتبروه "احتراما للسعودية وشعبها"، لافتين إلى أن ارتداءهم للثوب والشماغ والعقال العربي "نابع من حبهم للسعوديين، وتقديرا للمملكة ودورها الرائد في الاهتمام بالتقنية وتشجيع الموهوبين الشباب من كلا الجنسين"، كما نقلت "وكالة الأنباء السعودية".

وعبر الفريق الياباني عن ارتياحه لروح التنافس الكبير بين الفرق المشاركة، وأكدوا بأنهم سيعتلون منصة التتويج بارتدائهم الزي السعودي والحصول على المركز الأول.

أثناء مشاركته في #هاكاثون_الحج.. فريق ياباني يرتدي الزي السعودي في الهاكاثون، ويرفض تغيير الزي حتى وصوله لمنصة التتويج. pic.twitter.com/i7Tg5vUZ8Y — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 1, 2018

وتمكن "هاكاثون الحج" الذي يقيمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ 2950 مشاركا.

وتم الإعلان عن دخول "هاكاثون الحج" موسوعة غينيس، الأربعاء الماضي، بعد أن تم الإعلان رسميا أن هاكاثون الحج سجل 2950 مشاركا ومشاركة، كأعلى رقم مشاركات في العالم، كاسرا الرقم القياسي السابق والبالغ 2577 مشاركاً كان مسجلاً باسم الهند منذ عام 2012.