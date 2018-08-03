البريطانيون يتراجعون عن المكالمات الهاتفية للمرة الأولى

وقال مكتب الاتصالات إن شعبية الخدمات التي تعتمد على الإنترنت، مثل تطبيقات "واتسآب" و"سكايب" و"سنابشات"، والتي يمكن استخدام جميعها في إجراء مكالمات وإرسال رسائل، قلصت الوقت الذي يقضيه الناس في استخدام هواتفهم المحمولة، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Elijah Nouvelage طرح هواتف "آيفون" في 2018 بألوان جديدة

وذكر أن مجمل حجم المكالمات الهاتفية التي أجراها البريطانيون تراجع بواقع 2.5 مليار دقيقة العام الماضي، إلى 148.6 مليار دقيقة، في أول انخفاض من نوعه منذ بدء جمع البيانات.

وأضاف أن الهواتف الذكية، التي بدأ يشيع استخدامها، منذ دشنت شركة "آبل" أول نسخة من هاتفها "آيفون" في 2007، أصبحت أساسية في حياة الناس، إذ يملك 78% من البالغين هواتف ذكية.

وقال إيان ماكراي، مدير معلومات السوق في "أوفكوم": "على مدى العقد الماضي تبدلت حياة الناس بسبب شيوع استخدام الهواتف الذكية بالإضافة إلى الوصول إلى الإنترنت وخدمات جديدة".

وتابع: "سواء كان الهدف هو العمل بمرونة أو الاطلاع على تطورات الشأن العام أو التسوق عبر الإنترنت، نستطيع القيام بالمزيد أثناء تنقلاتنا أفضل من أي وقت مضى. لكن رغم أن الناس يقدرون هواتفهم كرفيق دائم لهم فإن بعضهم يجد نفسه مرهقا عندما يكون على الإنترنت أو محبطا عندما لا يستخدمها".

ووفقا لـ "أوفكوم"، فقد قال ثلاثة أرباع الناس إن هواتفهم الذكية ساعدتهم على التواصل عن قرب مع أصدقائهم وأسرهم.

كما حلت الهواتف الذكية محل أجهزة التلفزيون، باعتبارها الجهاز الذي سيكون أكثر ما يفتقده الناس.