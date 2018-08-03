تشييع جنازة مي سكاف في فرنسا (فيديو)

شارك المئات، بعد ظهر اليوم الجمعة، في تشييع جنازة الممثلة السورية، مي سكاف، في إحدى البلدات بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وكان من بين المشاركين في الجنازة، شخصيات فنية وسياسية سورية معروفة.

#الآن جنازة الممثلة السورية القديرة #مي_سكاف في فرنسا بحضور العديد من وسائل الإعلام وفنانين سوريين مقيمين في الخارج pic.twitter.com/IdGGrAHFGF — fadel zoubir 🇩🇿✌ (@FADELZOUBIR) August 3, 2018

وغلب على الجنازة الطابع السياسي، إذ ارتفعت فوقها أعلام المعارضة، واتشح بعض المشيعين بهذه الأعلام.

كشف مقربون من الممثلة السورية، مي سكاف، السبت 28 يوليو/تموز الجاري، عن سبب وفاتها في ظروف غامضة.

وصرح مقربون من الممثلة السورية الراحلة، أنها توفيت نتيجة نزيف شرياني دماغي حاد، يعود سببه لمرض سابق، من دون مداخلات جنائية، وفقا لفضائية " آر تي " الروسية.

كما أن الكاتبة والروائية السورية، ديمة ونوس، ابنة خالة مي سكاف، عن سبب وفاتها، وهو "نزيف دماغي حاد".

وكانت الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا في وفاة الممثلة السورية المعارضة، التي فارقت الحياة الاثنين 24 يوليو في مدينة باريس، وصرح مقربون منها بأن وفاتها تمت في "ظروف غامضة".

وتوفيت مي سكاف، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز الـ49 عاما، ما شكل صدمة لعائلتها وأصدقائها، ومازالت ظروف وفاتها غير معلنة رسميا بعد.