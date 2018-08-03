مايا دياب تغادر المستشفى وتحذر معجبيها من "خطر شديد" (فيديو)

خرجت المطربة اللبنانية، مايا دياب، من المستشفى، بعدما تلقت العلاج من حساسية أصيبت بها، بسبب وشم رسمته على يدها وذراعها منذ يومين.

وشاركت مايا دياب مع معجبيها، مقطع فيديو تروي فيه تجربتها مع الوشم الذي أدى إلى إصابتها، الذي عبرت فيه عن حزنها لأنها قررت رسم الوشم ذاته على يد ابنتها.

ووجهت مايا دياب رسالة لمعجبيها، طالبة منهم عدم تعريض أنفسهم لأي مادة من هذا النوع، خصوصا إذا كان هناك تحذيرا مكتوبا عليها يوضح خطورتها.

ويذكر أن مايا دياب، تستعد لإحياء الحفل السنوي لرابطة "كاريتاس" في لبنان، يوم الجمعة 10 أغسطس/آب الجاري.

على الجانب الآخر، وجهت مايا دياب رسالة عبر حسابها على "تويتر"، لكل فتاة فوق الـ 18 عاما في الأردن، ترغب في إجراء "نيولوك" لمظهرها على يديها، أن تتواصل معها".